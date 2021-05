Robaron en vivienda vestidos de policías

Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda sita en la esquina de las calles 9 y 54 de la ciudad de Frontera -Departamento Castellanos-, y robaron una importante cantidad de dinero y teléfonos celulares, adelantó preliminarmente en la tarde de la víspera LA OPINION edición digital. Agregando asimismo que en el inmueble estaban tres mujeres y varios menores, quienes fueron encerrados en un baño.

Con el correr de las horas de la jornada de la víspera la información se fue actualizando y se conocieron mayores detalles de este importante hecho contra la propiedad, siempre según la misma fuente mencionada.

Uno de los detalles que más llamaron la atención, es que uno o más malvivientes estaba disfrazado de Policía, y al huir efectuaron un disparo de arma de fuego contra la vivienda.



DENUNCIA

Posteriormente al suceso de mención, ante personal policial de la Comisaría 6a. de Frontera una mujer dio cuenta de que se encontraba en su vivienda junto a una hermana, su peluquera, su hija y su sobrina, y escuchó que golpeaban la puerta.

Al abrir, observó a un sujeto vestido de policía quien le dijo que estaba allí para realizar un procedimiento ambiental, por lo que la dueña de casa le permitió el acceso, junto a otros dos individuos.

Según la denunciante, en ese momento uno de ellos sacó un arma de fuego y gritó "esto es un asalto, dame toda la plata", a lo que respondió que no tenía dinero.

Sin embargo, desde su habitación le sustrajeron 5.000 pesos, además de cinco teléfonos celulares, a la vez que todas las víctimas fueron encerradas en el baño.



INTENTO SEGUIRLO

Al percatarse de que los delincuentes ya no estaban en el inmueble, la exponente salió a la vereda justo cuando quien estaba vestido de policía se acercó corriendo e ingresó nuevamente a la vivienda, y al salir tras un forcejeo con la mujer llevó en sus manos papeles que había dejado sobre una mesa.

No todo terminó allí, ya que cuando la mujer intentó seguirlo, el malviviente efectuó un disparo de arma de fuego hacia la casa, por lo que la mujer desistió del intento, a la vez que observó que todos huían en un automóvil con vidrios polarizados.

Al cierre de esta edición, ya en conocimiento de lo sucedido el Fiscal de turno, era intenso el ritmo de las investigaciones para dar con los responsables del presente hecho ilícito.