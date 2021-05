Barletta confirmó que será candidato a senador nacional Locales 17 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

"Voy a ser candidato a senador nacional y convoco a conformar un frente opositor al kirchnerismo. La situación social, económica e institucional del país lo está reclamando", publicó el dirigente radical santafesino, Mario Barletta en sus redes sociales para anunciar lo que ya se veía venir en la política santafesina.

Con una amplia trayectoria, el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, ex intendente de Santa Fe, ex diputado nacional y ex embajador en Uruguay entre 2017 y 2019 durante el gobierno de Cambiemos, ya recorrió la Provincia cuando fue precandidato a gobernador del Frente Progresista en 2011.

"Nuestra provincia necesita de dirigentes que asuman un mayor protagonismo y defiendan los intereses de las y los santafesinos. Tenemos que sumar. Por eso, no voy a descansar un solo minuto tratando de construir un gran frente que reúna a toda la oposición. Es lo que pensábamos hacer junto a Miguel Lifschitz y otros dirigentes", subrayó Barletta.

El ahora candidato convocó "sin especulaciones, sectarismos ni divisiones a todos los partidos, especialmente al PS Santa Fe, al Pro Santa Fe y a la Coalición Cívica ARI para que junto a la Unión Cívica Radical, nos unamos para un nuevo tiempo". Será una misión complicada considerando que el socialismo no tiene en su carpeta de proyectos la opción de compartir boleta con el PRO.

""Podemos ser una verdadera alternativa de poder que busca la unidad en la diversidad, respetando la constitución, la división de poderes, los derechos, la igualdad de oportunidades y no acepta la corrupción, la impunidad y los privilegios", agregó Barletta. "Por eso, es clave articular las necesidades de la sociedad en un programa de reconstrucción para proteger a los que sufren, acompañar a los que aspiran a tener un trabajo digno y promover a los que quieren producir y apostar a la educación como la clave del futuro", concluyó.