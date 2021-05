Preocupa la seguridad de la información personal Locales 17 de mayo de 2021 Redacción Por DIA MUNDIAL DE INTERNET

Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, también conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para promover la importancia de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), del acortamiento de la brecha digital y de diversos asuntos relacionados con la Sociedad de la Información. WIN Internacional, la asociación líder en investigación de mercado y encuestas, publicó junto a Voices! en Argentina los resultados de su encuesta anual Win World Survey que explora las visiones y creencias de 26,433 ciudadanos de 34 países alrededor del mundo acerca de la privacidad de los datos personales compartidos digitalmente. A pesar de los avances en seguridad informática, a una proporción importante de la población a nivel global le preocupa la seguridad de la información que comparte de manera digital y considera que no es necesario para desenvolverse en el mundo actual compartir dicha información. Casi un tercio de la población mundial no está al tanto de la manera que su información personal es utilizada por los recopiladores de datos. En Argentina se registran datos similares, aunque la tendencia respecto de mediciones anteriores muestra una decreciente preocupación por la seguridad de la información personal compartida y un mayor conocimiento a afirmar conocer la forma en que esta información es utilizada.



COMPARTIR DIGITALMENTE

INFORMACION PERSONAL

En general, al 45% de la población mundial le preocupa compartir su información personal digitalmente, cifra que disminuye sólo dos puntos porcentuales en comparación con un estudio realizado por la red el año pasado.

La preocupación es más alta en el continente americano (54%), siendo la región que mayor preocupación muestra por el tema. El porcentaje de personas preocupadas en otras zonas del mundo es también significativo: en la región de Asia-Pacífico, al 45% le preocupa compartir información personal digitalmente, y en Europa, el 43%. En África preocupa significativamente menos (28%) Dos de los países con mayores niveles de preocupación se encuentran en América Latina: los habitantes de Brasil (72%) y Chile (61%) son a los que más les preocupa compartir su información digitalmente, mientras que Pakistán (30%), Nigeria y los Territorios Palestinos (28% cada uno) son los países con menores niveles de preocupación en este aspecto En Latinoamérica, luego de Brasil y Chile como los más preocupados se encuentran México (59%) Perú y Argentina (46%). Por debajo de la media global se encuentran Ecuador (41%) y Paraguay (34%). Los argentinos manifiestan menor preocupación que el año anterior (46% vs 53% en 2019) ante la seguridad de sus datos personales en el entorno digital, esto posiblemente se deba a que la situación de COVID-19 obligó a la población a familiarizarse con los trámites digitales en el último año. Al igual que ocurre con la tendencia global, en nuestro país se expresa mayor preocupación por la seguridad de estos datos cuanto mayor es el nivel educativo de los entrevistados (41% nivel primario vs. 49% y 47% los niveles secundario y universitario respectivamente).



NECESIDAD DE COMPARTIR

INFORMACION PERSONAL

Ante la pregunta de qué tan de acuerdo se encuentran con la afirmación “Compartir información personal es necesario en el mundo de hoy” a nivel global, el 30% se manifiesta en desacuerdo, 3 puntos porcentuales más en comparación con 2019. La proporción de quienes opinan que sí es necesario se mantiene igual a los resultados del año pasado (22%).

Corea del Sur (10%), Perú (9%) y Francia (8%) son los países donde los ciudadanos están menos de acuerdo con la importancia de compartir información personal. Argentina (13%) se ubica en cuarto lugar en el ranking de los países cuyos ciudadanos están menos de acuerdo con la necesidad de compartir información personal. A nivel regional nuestro país es seguido por Chile (14%) y luego Ecuador (21%), Paraguay (22%), Brasil (24%) y México (28%) donde el compartir información personal parece un poco más necesario. En nuestro país se registra una variación entre la opinión de hombres y mujeres respecto de lo necesario que es compartir información personal: las mujeres tienden a creer que es más necesario (18% vs. 9% los hombres). Las personas con educación superior, por su parte, tienden más a creer que es necesario compartir datos personales que aquellas con menor nivel educativo (18% educación superior vs. 9% educación secundaria y 14% educación primaria).