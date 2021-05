Sagardoy destacó la importancia de escuchar a sectores afectados Locales 17 de mayo de 2021 Redacción Por La concejal de Cambiemos, estuvo el sábado por la tarde en la plaza 25 de Mayo, acompañando la manifestación que gastronómicos, hoteleros y referentes de gimnasios llevaron adelante, reclamando la libertad para poder trabajar.

FOTO ARCHIVO ALEJANDRA SAGARDOY. Habló sobre la restricción que sufren algunos rubros a raíz del avance del coronavirus.

La concejal radical que integra el bloque de Cambiemos, Alejandra Sagardoy, estuvo junto a otros concejales de su espacio, en la “movida” que el sábado por la tarde llevaron adelante sectores que se ven afectados por las restricciones y que piden libertad para trabajar. Al ser consultada respecto a su postura, la edil expresó: “Con respecto a la actividad que se desarrolló en la plaza, estuvimos presentes ya que fuimos invitados por los hoteleros, gastronómicos, gimnasios y creemos importante escuchar la situación que están atravesando desde hace un año y dos meses, al igual que muchos otros rubros, cada medida restrictiva que se toma recae sobre estos sectores y las situaciones son alarmantes, muchos se ven obligados al inminente cierre de sus locales, deudas, se les hace imposible sostener su comercio. Personalmente creo que, cuando se toman las medidas, el Gobierno debiera dialogar y consensuar con los diferentes sectores afectados, ser empáticos y analizar cómo impactan las medidas a tomar”.

“Nosotros desde el primer día nos pusimos a disposición del Departamento Ejecutivo y de los vecinos para trabajar juntos, acompañando proponiendo medidas herramientas que alivien, tengo la firme convicción que debemos dejar de lado los intereses políticos, particulares y planificar desde el consenso, generando responsabilidad, no con culpas”, aseguró la edil.

Sagardoy manifestó que “acompañar a nuestros vecinos y vecinas en cada situación particular y comprender lo que está atravesando, no es solo tener empatía, son familias que luchan día a día para poder trabajar, superar esta pandemia que nos atraviesa a todos y todas. Es nuestra responsabilidad estar con cada uno de ellos, juntos buscando alternativas y acciones que nos ayuden a superar y volver a soñar con la ciudad que todos queremos, la ciudad pujante y para eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena, responsabilidad individual, ser solidario, cuidarnos y cuidar al otro, solo así vamos a salir fortalecidos”.

En cuanto a los planteos que el Día Internacional de la Enfermera, recibieron algunos concejales que defienden a estos sectores que piden poder trabajar, Sagardoy respondió: “Con respecto al acto del día de la Enfermería, no lo tomé como un reproche, entiendo que son quienes están en la primera línea desde que empezó la pandemia, que no existe día, tarde o noche, que son quienes nos cuidan una y mil veces, también sabemos de sus miedos porque todos somos vulnerables a este virus que hace estragos pero, también es cierto, que hay muchas familias que dependen de sus trabajos, que no viven del Estado, que tienen hijos, empleados, alquileres, que cumplen con los protocolos y desde hace un año y dos meses que intentan sobrevivir, es tratar de ponerse en el lugar del otro, y también hay una realidad, la falta de credibilidad que tienen hacia los gobernantes, trae más desconfianza y distancia entre los gobernantes y la ciudadanía, pero quiero recalcar que siempre apoyamos la Salud al tiempo que bregamos por la responsabilidad individual para superar este momento tan difícil”.



INAUGURACION DEL DIAT SIN

CONCEJALES DE LA OPOSICION

Alejandra Sagardoy, al ser consultada por la ausencia de concejales de la oposición en la inauguración del DIAT, señaló: “Lamentablemente no nos invitaron a tan importante acto. Es importante que la ciudad cuente con este Dispositivo, que se trabaje en la prevención y asistencia de los consumos problemáticos que afectan a adolescentes y jóvenes de Rafaela”.

“El Concejo Municipal aprobó una ordenanza para crear el Consejo Asesor de Consumos problemáticos, que está integrado por ONGs, representantes del Hospital Jaime Ferré, Municipalidad y dos representantes del Concejo, desde hace mucho tiempo estas instituciones vienen articulando con los diferentes organismos del Estado y otras organizaciones, para recuperar a nuestros jóvenes de este flagelo”, remarcó la concejal radical.



PADRES ORGANIZADOS

En la agenda del Concejo para este lunes, además de la habitual reunión de comisión de esta mañana, figura un encuentro virtual a partir de las 18:00 hs. con integrantes del espacio Padres Organizados para actualizar el temario vinculado al desarrollo del ciclo lectivo, clases presenciales y restricciones por pandemia.