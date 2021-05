Cafiero destacó en Rafaela la gestión del gobierno nacional en la pandemia Locales 17 de mayo de 2021 Redacción Por El Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Santiago Cafiero, manifestó en su paso por nuestra ciudad, en la conferencia de prensa que brindó, que en los libros de historia quedará cuál fue el rol de cada uno frente a la pandemia.

FOTO COMUNICACION SOCIAL FUNCIONARIOS. Myriam Villafañe, Santiago Cafiero, Omar Perotti y Luis Castellano, durante la inauguración del DIAT que se llevó a cabo el sábado en nuestra ciudad.

El jefe de Gabinete de la nación, Santiago Cafiero, habló en su paso por Rafaela, de la gestión del gobierno nacional frente a la pandemia: “Durante todo el año pasado se hizo una primera etapa de la gestión de la pandemia que fue el fortalecimiento del sistema de salud; el fortalecimiento de sistema de salud es lo que el presidente nos indicó con mucha determinación, el avanzar con mucha fortaleza no dejando de lado el resto de la gestión, pero avanzar con muchos objetivos bien claros y precisos allí. Había que aumentar la cantidad de unidades de terapia intensiva, la cantidad de camas, para eso se necesitaban respiradores, entonces entre la compra de respiradores, la ampliación de la infraestructura hospitalaria, los doce hospitales modulares, se ampliaron más del 47% de las unidades de terapia intensiva en todo el país”.

Cafiero continuó diciendo, que “eso hizo que durante el año pasado en la primera ola, el sistema no colapsara, porque pudimos ampliar el sistema de salud, insisto en un 47, 7%, lo que viene después es toda la etapa de la gestión de la vacuna. En noviembre el presidente de la nación termina de cerrar los primeros contratos y desde allí teniendo vínculo directo y a veces encabezando incluso él mismo las negociaciones, se cierran contratos por compra para 65 millones de vacunas en Argentina, eso es lo que tenemos comprado el día de hoy”.

“La escasez de vacunas a nivel mundial hace que los plazos de entrega se vayan ralentizando y no sean los que teníamos previstos, o los que incluso estaban previstos en el contrato; eso hace que al día de hoy que nosotros tengamos ya más de 12 millones de vacunas en Argentina, con lo cual es una cifra muy importante, sobre todo cuando uno ve el resto del mundo, cuando ve que en los 200 países la Argentina está en el país 15 en vacunas recibidas”, afirmó el Jefe de Gabinete nacional.

Cafiero expresó enfáticamente que “esta es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, lo que va a quedar en los libros de historia, va hacer esta campaña de vacunación donde cada uno va a poder rendir cuentas, va a poder decir que hizo. Algunos van a decir que hicieron un montón de comunicados y gacetillas de prensa; otros van a decir que estuvieron al frente de las unidades de terapia intensiva, los héroes y las heroínas de nuestra época que son los médicas, los médicos, los enfermeros, enfermeras, van a poder dar un testimonio muy distinto y hay otros que van a poder también explicar que estuvieron al frente de todas estas negociaciones, para traer en cada una de esas vacunas esperanza para los argentinos y argentinas”, finalizó.