Reutemann salió de la terapia intensiva

FOTO REDES SOCIALES LOLE. Una imagen tranquilizadora, leyendo la edición dominical del diario de Rosario.

El senador Carlos Reutemann salió durante el fin de semana de la unidad de cuidados intensivos de Sanatorio Parque de Rosario y pasó a una sala común al mejorar su estado de salud. De acuerdo al último parte médico, el ex gobernador santafesino y ex piloto de Fórmula 1 ya no tiene signos de hemorragia digestiva, situación que lo había llevado a un estado crítico días atrás.

Este domingo se informó que el hombre de 79 años abandonó la terapia intensiva en la que permaneció durante seis días en Rosario, tras haber sido trasladado desde Santa Fe.

Mariana Reutemann, una de sus hijas, compartió una imagen en su cuenta de Twitter en la que se ve al senador nacional sentado en la cama del hospital leyendo un ejemplar del diario La Capital, conectado al suero.

Reutemann había ingresado el 6 de mayo a un sanatorio privado de Sauce Viejo, en las afueras de la ciudad de Santa Fe, para someterse a estudios médicos programados por un cuadro de anemia. La situación se agravó a partir de un episodio de sangrado digestivo que le generó una descompensación hemodinámica, razón por la cual lo derivaron al sanatorio Parque de Rosario, un establecimiento médico de alta complejidad.

El ex automovilista tiene antecedentes de enfermedades digestivas: en 2017 se sometió a una operación de cáncer de hígado en Nueva York, intervención que le dejó algunas secuelas.