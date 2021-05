Juntos por el Cambio contra la reforma de la Procuración

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió ayer "de urgencia" para evaluar el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo y delinear una estrategia de rechazo para intentar impedir su avance en el Congreso.

Según supo NA, el encuentro comenzó pasadas las 19:30 vía virtual y se extendió por más de una hora. Mientras el Frente de Todos afirma que tiene los votos para avanzar con la reforma de la ley de Ministerio Público, el principal espacio opositor buscar rearmarse para dar pelea, a través de la convocatoria a audiencias públicas y con la unificación del discurso contra la iniciativa oficialista.

"La votación del Ministerio Público Fiscal, el cambio de las mayorías, es la ruptura total y absoluta de todo acuerdo democrático en cuanto a la Justicia. Para el kirchnerismo es que el jefe de los fiscales respondan al Gobierno", resaltó la presidenta del PRO, Patricia Bullirch. "Vamos a salir muy explícitos en contra de la ley. De manera unilateral, el kirchnerismo quiere poner a un fiscal que maneje la vida, la libertad de los argentinos", sostuvo en declaraciones al canal TN.

Tras el encuentro, Juntos por el Cambio advirtió que el Frente de Todos "quiere quedarse con la libertad de los argentinos". "Juntos por el Cambio manifiesta su total rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal. Lo rechazamos porque su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo", enfatizó el frente opositor.

En un comunicado, JxC remarcó: "Lo rechazamos porque es un intento más de quedarse con la Justicia. Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto". "Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley", agregó.

La reunión de las autoridades de la oposición fue solicitada por el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, quien consideró que detrás de la propuesta del oficialismo se esconde el objetivo de "controlar la Justicia".

Del encuentro participaron el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto; los jefes de los distintos bloques de la Coalición, Negri, de la UCR; Cristian Ritondo, del PRO; y Juan Manuel López, de la CC-ARI, entre otros.

También estuvieron Bullirch, los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Jujuy, Gerardo Morales; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el diputado nacional de la CC Maximiliano Ferraro; los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; Omar De Marchi y Maricel Etchecoin.

Negri explicó que se pidió adelantar la reunión, originalmente prevista para el próximo martes, porque el kirchnerismo decidió el viernes convocar intempestivamente para el martes a la tarde a un plenario de comisiones, para darle un dictamen exprés al proyecto de Reforma del Ministerio Público Fiscal.

"Mientras el país está en emergencia el kirchnerismo va por el control de la Justicia. Por eso pedimos desde la mesa del Interbloque una reunión urgente para este domingo de toda la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio", subrayó el radical.

"Esta reforma al Ministerio Público Fiscal pretende debilitar la figura del Procurador General y nombrar a una persona dependiente del poder kirchnerista al frente de la persecución penal en todo el país", consideró el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados a través de un comunicado.