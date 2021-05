Dos campeones que crecieron en la ARB Deportes 16 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LA LIGA NACIONAL FESTEJOS./ Roberto Acuña y José Vildoza.

(Por Darío Gutiérrez). - Mientras veíamos la consagración de San Lorenzo de Almagro frente a Quimsa de Santiago del Estero, recordábamos algunos pasajes de las trayectorias en el básquet local de Roberto Acuña y José Vildoza. Dos jugadores a los que la ARB les permitió ir subiendo peldaños, foguearse, hasta el momento de llegar a primera o dar el salto a niveles superiores.

El "Toro" con sus inferiores y primeros pasos en Atlético, un Federativo C donde jugó a préstamo en Independiente; hasta que con su familia emigró a San Francisco y desde allí fue forjando la carrera que todos conocemos, desde la Liga B hasta ser olímpico. Le faltaba un anillo de la LNB, ya que había ganado el Súper 8 con Quimsa, y en este equipo con grandes figuras pudo conseguirlo.

Uno de sus compañeros de gran jerarquía fue el cordobés que llegó a Libertad de Sunchales muy pibe, a los 15 años desde Maipú. Vildoza hace pocos meses contó que hasta una noche quiso volverse a la Docta porque extrañaba, pero finalmente se arrepintió. En Libertad era la figura en formativas y la primera local cuando jugaba, ya que en ese entonces también tenía muchos compromisos con las selecciones de menores de Argentina.

Después que tuvo la oportunidad en el plantel de la Liga Nacional, ya fue sumando minutos hasta que en la Liga 2016/17 fue transferido (le quedaban todavía dos años de contrato) a San Lorenzo. Allí siguió evolucionando y fue ganando campeonatos, pero sin dudas que estas finales lo terminaron de catapultar como crack, siendo merecido MVP, y quizás ahora tenga destino europeo. Quizás Pepe pueda en un tiempo repetir lo de Luca.

Desde hace un mes, las canchas de básquet de nuestra provincia ya no tienen partidos (a excepción de la Liga Argentina y el Federal por protocolo nacional), y entre ellas las de la ARB, por la decisión del gobierno santafesino ante el recrudecimiento de la pandemia.

En estos días las Federaciones recalcaron que se puede jugar, porque a nivel nacional se hace. Ojalá que por esta falta de competencia, y de entrenamientos también (¿de qué les sirve a los jugadores de básquet y otros deportes bajo techo entrenar al aire libre?) no estemos destruyendo la evolución de futuros Acuña o Vildoza.