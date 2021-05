Jaguares, campeón invicto Deportes 16 de mayo de 2021 Redacción Por En la final de la Superliga Americana cuya definición fue en Montevideo, le ganó a Peñarol por 36 a 28.

FOTO SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY FESTEJOS./ Los jugadores argentinos, con el rafaelino Rubiolo que no jugó la final, celebran la conquista.

Jaguares XV se consagró campeón invicto de la Superliga Americana de Rugby al derrotar en la gran final a Peñarol de Uruguay por 36-28, en un partido intenso y duro que se jugó en el estadio Charrúa de Montevideo.

El encuentro comenzó más que parejo por ambos lados: Jaguares XV y Peñarol se mostraron firmes en defensa en el arranque del cotejo, tal es así que a los 23 minutos llegó el primer try del partido. Tomás Cubilla recibió de Lautaro Bavaro y apoyó para la franquicia argentina.

La tónica del partido fue la misma que las últimas presentaciones, defender, trabajar y salir a flote a partir de las conexiones de sus individualidades.

Minutos más tarde, el conjunto dirigido por Ignacio Fernández Lobbe aumentó la distancia en el marcador. Juan Bautista Daireaux rompió a toda velocidad y llegó al ingoal para el segundo try.

Ya en el complemento, Jaguares XV golpeó de entrada: a los 49 minutos, tras una jugada fenomenal de Sebastián Cancelliere, Cubilla anotó su segunda conquista en el encuentro. Pero cuando todo parecía comenzar a liquidarse, Peñarol se despertó y se puso a dos unidades con dos tries: Amaya a los 54 minutos, y Vilaseca a los 64’.

A 10 minutos del cierre, el equipo argentino sumó siete unidades con un try penal y se distanció en el marcador. Finalmente, Cubilla apoyó su hat-trick y decretó el triunfo para Jaguares XV, no antes de que Peñarol llegue a un nuevo try. De esta manera, el equipo argentino se consagró campeón de la SLAR de manera invicta, con la satisfacción para nuestra ciudad y el Círculo Rafaelino de Rugby con la presencia de Pedro Rubiolo, que no fue convocado para esta final, pero que pudo disputar tres partidos desde que estuvo disponible a partir de su llegada y formó parte luego de los festejos en la premiación.



SINTESIS

Jaguares XV (36): Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere, Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Tomás Cubilla; Tomás Albornoz y Felipe Ezcurra (cap); Francisco Gorrissen, Juan Martín González y Lautaro Bavaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Federico Wergzyn. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Francisco Minervino, Joel Sclavi, Tomás Bernasconi, Joaquín Oviedo, Teo Castiglioni, Martín Elías, Gerónimo Prisciantelli.

Peñarol (28): Baltazar Amaya; Juan Manuel Alonso, Tomás Inciarte, Andrés Vilaseca (cap) y Nicolás Freitas; Martín Roger y Manuel Nogués; Conrado Roura, Santiago Civetta y Manuel Ardao; Nahuel Milán y Felipe Aliaga; Diego Arbelo, Guillermo Pujadas y Juan Echeverría. Entrenador: Pablo Bouza.

Suplentes: Facundo Gattas, Facundo Pomponio, Matías Benítez, Eric Dosantos, Juan Marcos Chamyan, Carlos Deus, Felipe Arcos Pérez, José M. Iruleguy.

Tantos en el primer tiempo: 20’, penal de Roger (P); 23’, try de Cubilla (J), y 30’, gol de Albornoz por try de Daireaux (J). Resultado parcial: Jaguares XV 12 – Peñarol 3.

Tantos en el segundo tiempo: 2 y 35', penales de Roger (P); 9 y 12', tries de Cubilla y Segura (J); 14 y 23', goles de Roger por tries de Amaya y Vilaseca (P); 30', try-penal (J); 38', gol de Albornoz por try de Cubilla (J), y 41', try de Gattas (P).

Amonestado: 28', Pomponio (P).

Estadio: Charrúa, Montevideo.

Árbitro: Damián Schneider (ARG).