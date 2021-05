Juventus venció al Inter y se metió en zona de Champions Deportes 16 de mayo de 2021 Redacción Por ITALIA

Juventus venció al vigente campeón Inter por 3-2 en un partido al que no le faltaron emociones y con ese resultado ingresó este sábado a zona de clasificación para la Champions League, al igual que Atalanta tras superar a Genoa, también por la 37ma y penúltima fecha de la Serie A italiana.

El portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano Juan Cuadrado, en dos oportunidades, marcaron para el club de Turín, que sufrió la expulsión del uruguayo Rodrigo Bentancur y mantuvo al argentino Paulo Dybala entre los suplentes.

Lautaro Martínez fue titular en Inter, cuyos tantos fueron anotados por el belga Romelu Lukaku y Giorgio Chiellini en contra, mientras que el croata Marcelo Brozovic vio la tarjeta roja en el tiempo agregado.

El otro protagonista de la jornada por su victoria por 4-3 sobre Genoa fue Atalanta, que con los argentinos Cristian Romero -titular- y José Luis Palomino -ingresado en el ST- se impuso en el estadio Luigi Ferrari de Génova y garantizó su presencia entre los cuatro primeros de la temporada, condición de acceso a la Champions.

El otro encuentro importante del sábado fue el clásico de la capital italiana, en donde Roma se impuso por 2-0 sobre Lazio, con tantos del armenio Henrikh Mkhitaryan y el español Pedro. El argentino Javier Pastore permaneció entre los suplentes del conjunto ganador, mientras que sus compatriotas Joaquín Correa y Gonzalo Escalante lo hicieron en el de Lazio.



ESPAÑA JUEGA HOY

Este domingo se disputará de manera íntegra la fecha 37 de LaLiga y el elenco del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, se puede consagrar campeón. Todos a las 13.30hs: Alaves vs Granada, Athletic Bilbao vs Real Madrid, Atlético de Madrid vs Osasuna, Barcelona vs Celta, Cádiz vs Elche, Getafe vs Levante, Betis vs Huesca, Real Sociedad vs Valladolid, Valencia vs Eibar, Villarreal vs Sevilla.

Las Principales posiciones, con seis puntos en juego para el final: Atlético de Madrid 80; Real Madrid 78; Barcelona 76; Sevilla 74.