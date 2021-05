Goleada e ilusión para el Leeds del "Loco" Bielsa Deportes 16 de mayo de 2021 Redacción Por INGLATERRA

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Leeds United, que conduce Marcelo Bielsa, goleó ayer al Burnley por 4 a 0 y se ilusiona con poder clasificar a una competición europea.

Es que con este triunfo, el conjunto del "Loco" quedó a tres puntos de poder entrar a la próxima Europa League, cuando faltan dos fechas para el final de la Premier League.

Leeds debió trabajar más de la cuenta para poder quedarse con el triunfo, aunque la goleada se concretó en el último cuarto de hora del partido.

El que abrió la cuenta fue Mateusz Klich, a los 44 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva, y aumentó el mediocampista Jack Harrison a los 15 del complemento.

Sin embargo, con el ingreso del español Rodrigo Moreno por Patrick Bamford, el Leeds concretaría la goleada, ya que el delantero marcó a los 32 y 35 de la segunda parte.

Para poder acceder a un puesto de copa europea se deben dar varios resultados, porque además del Leeds los que pugnan por ese lugar son Tottenham, Arsenal y Everton.

En otros encuentros de ayer: Southampton 3 -Fulham 1 y Brighton and Hove 1 - West Ham 1.

La fecha se inició el martes con el triunfo de Leicester City sobre Manchester United por 2 a 1, el miércoles Arsenal venció al Chelsea por 1 a 0 y el viernes Manchester City derrotó a Newcastle por 4 a 3.

Este domingo se completará la fecha con los partidos entre: 8hs Crystal Palace vs Aston Villa, 10.05hs Tottenham vs Wolverhampton, 12.30hs West Bromwich vs Liverpool y 15hs Everton vs Sheffield United.