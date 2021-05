“Perdimos dos puntos”, asumió Otta Deportes 16 de mayo de 2021 Redacción Por La Crema no tuvo su mejor noche y el empate ante el modesto Tristán Suárez le sabe a poco. “Todos los equipos son duros, es muy pareja la categoría”, indicó el DT albiceleste.

FOTO J. BARRERA DIVIDIERON PUNTOS. / Atlético no pudo con Tristán Suárez y terminó igualando en el Monumental. El penal que le hacen a Chimino para lo que sería el 2-1 parcial.

Era la primera vez que se enfrentaban y ambos llegaban necesitados. Tristán Suárez con mayores urgencias porque de los últimos 15 puntos en juego sólo había podido sacar uno. En cambio, Atlético de Rafaela quería recuperarse rápido del traspié que había sufrido en su visita a Ferro Carril Oeste, donde perdió por la mínina, y dejó ahí la racha de tres triunfos seguidos y cuatro empates. Había comenzado bien el partido. Siendo superior la ‘Crema’ en el juego y poníendose arriba en el marcador. En los dos tiempos. Pero se quedó. No supo cómo aguantar el resultado y le permitió al ‘Lechero’ que se agrande, que crezca en el juego y así el encuentro, válido a la fecha 10 de la zona B de la Primera Nacional, terminó 2 a 2.

Tras el empate en el Monumental, Walter Otta dejó sus sensaciones: “La bronca de no haber podido sostener el resultado”. Y comentó: “En el ST no recuerdo una aproximación de Tristán”.

El gol de Portillo llegó al amanecer del partido, a los 3 minutos el local ya lo ganaba. En los primeros 15 Atlético fue superior, y terminó pagando caro el no haber aprovechado las oportunidades.

Y en relación al análisis futbolístico Otta señaló: “El primer tiempo fue difícil, trabado en donde nos cerraron los caminos, pero en el ST estábamos bien y lamentablemente cuando tenés las chances de gol tenés que liquidar el partido y no lo hicimos. Sufrimos la pérdida de dos puntos que nos duelen muchísimo. Fácil no es nada, todos los equipos son duros, es muy pareja la categoría pero creo que habíamos sacado la ventaja justa en el segundo tiempo y el partido estaba controlado”.

Con respecto a la actuación del equipo de Ezeiza, el entrenador celeste declaró: “Sin dudas que hay que darle méritos al rival, no nos dejó jugar y nos presionó mucho en el PT, y si bien pudimos encontrar el gol en la primera jugada con una buena triangulación, después nos trabó todo el partido. En el ST estuvimos un poco mejor, pudimos generar situaciones pero lamentablemente tuvimos para hacer el 3-1 y liquidarlo y no se dio. Perdimos dos puntos que tenemos que ir a recuperar afuera ahora".

Tras el encuentro del jueves, la 'Crema' tendrá una largar semana para preparase de cara a su próxima presentación, que será el próximo domingo visitando a Gimnasia de Jujuy desde las 14.00hs, encuentro correspondiente a la fecha 11 de la zona B de la Primera Nacional.