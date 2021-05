Lanzan una línea de créditos para digitalización de Pymes Suplemento Economía 16 de mayo de 2021 Redacción Por La nueva línea para la digitalización de PyMEs junto al BNA que se anunció cuenta con un monto total de $1.000 millones que están destinados a la compra de equipamiento 4.0 y/o licencias de software. Cada empresa podrá solicitar préstamos desde 3 a 30 millones.

FOTO JEFATURA DE GABINETE EN BERASATEGUI. Cafiero y Kulfas en la sede de la empresa Dealer S.A., durante el lanzamiento de plan de fomento para la digitalización de Pymes.

El Gobierno anunció esta semana una nueva línea de créditos del Banco Nación destinada a planes de digitalización de pymes, con tasas subsidiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). El anuncio se realizó en un acto encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante el Primer Encuentro para la Reactivación Productiva.

Cafiero afirmó que se necesita una "armonía entre los empresarios y los trabajadores para poder reconstruir nuestro

país". "Nuestra tarea es sumarle a la sensibilidad política, la sensibilidad empresaria, y que todo el esfuerzo que estamos

haciendo no se vaya por la canaleta de los precios", sostuvo Cafiero en el acto realizado en el Polo Maderero de la localidad bonaerense de Berazategui.

El jefe de Gabinete subrayó que "bajar las tasas de usura que existían en nuestro país cuando llegamos, a las que las pymes no podían ni acceder, fue también romper con la lógica de la financiación de la economía, de la especulación financiera".

Por su parte, Kulfas destacó que en marzo "la producción industrial fue superior no solo a la del año pasado, como era de

esperar, sino que también es 11% más alta que la del 2019 y ya estamos produciendo más, aún en pandemia, que el gobierno anterior". "Tenemos un sector de la construcción pujante, una buena campaña agroindustrial, un sector energético también creciendo. Esto no es casualidad, es causalidad. Es justamente haber recuperado una política industrial", agregó el ministro durante el acto en el que también participó el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.

La nueva línea para la digitalización de PyMEs junto al BNA que se anunció cuenta con un monto total de $1.000 millones que están destinados a la compra de equipamiento 4.0 y/o licencias de software que le permitan a las pequeñas y medianas empresas dar un salto productivo a través de soluciones vinculadas a la transformación digital, como la automatización de procesos productivos, el control de la producción o sistemas de monitoreo remoto o aspectos vinculados a la comercialización online.

Las PyMEs podrán solicitar créditos desde $3 millones hasta un monto máximo de $30 millones, con una tasa fija del 20%, bonificada por el FONDEP. El plazo de devolución es de 48 a 60 meses, con 6 meses de gracia sobre el capital.

Por otro lado, el ministro Kulfas recordó, mediante un video, las políticas públicas que se implementaron desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández para sostener el empleo y la producción durante la pandemia por COVID-19 pero también con una mirada de largo plazo que permita, no sólo la reconstrucción del aparato productivo, sino una mejora de la productividad y la tecnificación de la industria.

Entre esas medidas, se mencionó el fortalecimiento de las pymes con $140.000 millones de asistencia a pymes durante 2020; $1.400 millones en Aportes No Reembolsables a 26 parques industriales en 13 provincias, entre ellos el de Rafaela; la recuperación del crédito con 13 líneas de financiamiento para empresas con a tasas menores al 30%, para lo que se destinaron $32.347 millones en subsidios de tasa, créditos directos y ANRs y la multiplicación por 86 de las garantías del FOGAR a pymes para facilitar el acceso a créditos; $1850 millones en asistencia y créditos a empresas para el desarrollo de proveedores; $2.300 millones para 40.000 empresas en el marco de la Agencia Nacional de Capacitación PyME para mejorar la competitividad y el impulso de la transformación digital de las empresas argentinas a través del Plan Argentina 4.0 y el Nuevo régimen de promoción de la Economía del Conocimiento.