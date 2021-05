La pandemia se termina Suplemento Economía 16 de mayo de 2021 Por Guillermo Briggiler Argentina necesita reconvertirse en un país que produce, ahorra e invierte, de uno que simplemente gasta y mal reparte. Se le hace mucho daño a la población cuando se le da dádivas en lugar de darle trabajo.

FOTO ARCHIVO PERSPECTIVAS. El clima económico en la Argentina sigue con pronóstico de mal tiempo.

Aunque parezca difícil hablar del fin la pandemia en estos momentos, éste llegará, vendrán las vacunas que empiezan a sobrar en otros países y estos buscarán venderla a otros. Nuestro país tiene muchas compradas ya, falta que lleguen, se repartan y se apliquen. Pronto hablaremos del final, pero tendremos ahí que atacar una nueva pandemia, la de las empresas y emprendimientos afectados que se tendrán que poner de pie nuevamente.

Mientras tanto hoy nos encontramos con un escenario de acelerada inflación, con tipo de cambio que se va atrasando, veremos una mínima suba de tarifas y gasto público en crecimiento. Estamos frente a un proceso inflacionario sin salto cambiario y que no se va a detener relegando el dólar oficial, ya que se genera por el alto gasto y la financiación de éste con emisión espúrea, agravada por algunas restricciones de oferta generadas por los parates por cuarentena y dificultades en la importación de insumos.

Por otro lado estamos en el mejor trimestre, ingresan dólares de exportación de nuestros commodities que tienen excelentes precios internacionales. Estos precios están subiendo por restricciones en la oferta, minerales, por la pandemia, petróleo por OPEP y granos por las sequías en distintos lugares del mundo. Esto es diferente a los años anteriores donde el valor de los commodities subía por la demanda sostenida de China, hoy más ralentizada. Probablemente el ciclo de materias primas altas sea breve, pero podemos aprovecharlo.

El próximo semestre este flujo de exportaciones baja por cuestiones naturales y aparecen vencimientos con los organismos financieros internacionales. El viaje a Europa del Presidente y el equipo económico va por la refinanciación de estas dos deudas, Club de París y FMI. El ministro de economía, Martin Guzmán, va a negociar algo golpeado por los inconvenientes que tuvo con un integrante K de su cartera la semana pasada y a lo que se le suma ahora, la declaración del Senado en la madrugada del viernes para que no se utilicen los Derechos Especiales de Giro que el país recibirá del FMI para el pago de deuda. Un demagogo disparate.

Contablemente para el BCRA puede ser neutro, suma reservas por el ingreso de los Derechos Especiales de Giro o cancela deuda con organismos del exterior. Además, si se le paga al Club de Paris y se arregla con el FMI, podríamos volver a los mercados internacionales de crédito. Ahora si se destina a gasto, gasto improductivo, será, además de tirar una gota de agua al fuego, seguir pateando para adelante los problemas de Argentina y no lograr nunca el desarrollo. Pensar que se sale con más gasto improductivo del Estado es una falacia que condena al país a un nuevo fracaso. Argentina necesita reconvertirse en un país que produce, ahorra e invierte, de uno que simplemente gasta y mal reparte. Se le hace mucho daño a la población cuando se le da dádivas en lugar de darle trabajo, progreso y sueños cumplidos.

La salida es recuperar el crédito internacional, refinanciando las deudas que nos quedan por acordar y buscar el equilibrio presupuestario con el menor costo social. Esto solo se dará atrayendo la inversión. Ésta la realiza el sector privado, quien da empleos individuales, permite la salida de la pobreza y es el camino del desarrollo conjunto de la Nación.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler