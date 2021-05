Los Leandri: hermanos, apasionados por el ciclismo y emprendedores Información General 16 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El boom de las bicicletas es una tendencia ya generalizada, y Rafaela no es ajena a esta realidad. El uso de este vehículo no sólo se incrementó como actividad deportiva sino también como medio de movilidad. Si bien esta alternativa crecía año tras año, la pandemia acrecentó considerablemente su utilización. "Durante la cuarentena, la bicicleta fue el medio de transporte que más creció en términos de popularidad en Argentina. Las solicitudes de recorridos en bici en Maps aumentaron en un 83% de 2019 a 2020 (y Buenos Aires presentó un aumento del 98% en las consultas de opciones de ruta), mientras que las vinculadas a transporte público disminuyeron en un 53%", sostiene un informe difundido por la plataforma Google Maps.

Las razones para usar una bicicleta son muchas, algunas de las que podemos destacar son las siguientes, se trata de una opción más económica que un automóvil, tiene bajos costos de mantenimiento y no se requiere de combustible, es una alternativa más amigable con el medioambiente ya que no causa impacto ambiental, y sobre todo es una excelente actividad aeróbica que repercute en una vida más saludable. Por otra parte, quienes comparten esta actividad placentera en un grupo, pueden agregar que fomenta el compañerismo, la superación y la felicidad.

En esta oportunidad, Plan B junto a Hola Emprendedor, les acercamos la historia y experiencia de dos reconocidos deportistas y emprendedores de nuestra ciudad. Germán y David Leandri son hermanos, pero no sólo los une el lazo de sangre sino también la misma pasión por el ciclismo. Ambos se dedican a la reparación y restauración de bicicletas, pero cada uno apunta a un público distinto. David cuenta con un grupo de ciclismo recreativo mientras que Germán se dedica a grupos de competición. Cada uno a su tiempo, emprendió su propio negocio alrededor de esta afición.



PROYECTO BIKE

En tiempos de incertidumbre, David Leandri tenía una sola certeza, su amor por el ciclismo debía ser su modo de vida. Por ello, hace 5 meses se animó a dar el gran paso y abrir su propio negocio. Proyecto Bike es su nombre y se encuentra en el barrio Amancay. El objetivo es abarcar el ciclismo recreativo y la reparación de bicicletas, dos de las grandes pasiones de David. Si bien lleva su emprendimiento solo, remarca el acompañamiento que siempre le brinda su hermano Germán.

En Proyecto Bike se dedica a la reparación y restauración de bicicletas de uso cotidiano, antiguas y de competición. Estas últimas son las que personalmente más disfruta reparar y preparar. En cuanto al ciclismo recreativo enseña los conocimientos básicos necesarios que debe adquirir una persona para incorporarse a un grupo de ciclistas, los que le permitirán tener una correcta comunicación con el resto de los miembros y una conducción segura. Esos saberes le permitirán pasar luego a un equipo de competición si así lo deseara.

Si bien el servicio de reparación de bicicletas arrancó hace 5 meses, su grupo de recreación ya tiene más historia. Surgió hace 3 años a partir del interés en el deporte que le manifestaron algunas personas. En el inicio, el grupo estaba conformado por 6 personas quienes fueron los que fundaron las bases de lo que es hoy el grupo recreativo.

David piensa seguir creciendo y sumando servicios a su emprendimiento, es por ello que escogió el nombre Proyecto Bike, ya que considera que la palabra “proyecto” le permitirá englobar más propuestas.

Su pasión por las bicicletas nació hace aproximadamente 13 años. En ese entonces David practicaba rugby, y sufrió un accidente que le provocó una fractura de cadera. Esto le impidió continuar con ese deporte, y los médicos le sugirieron que escoja entre natación o ciclismo. La decisión ya la conocemos, optó por el ciclismo. Su hermano mayor, Germán, era ya un apasionado por ese deporte, lo cual tuvo que ver a la hora de escoger la misma actividad.

David cuenta con una carrera amateur en el ciclismo. Participó en distintas competiciones en la zona y en otras provincias, como Rural Bike, carreras de pista y de ruta. Destaca su participación la Doble San Francisco –Miramar, una carrera por tierra que dura dos días en los cuales se deben recorrer 220 km. Fue la carrera que más lo marcó, en esa oportunidad él junto a su hermano ocuparon el podio con el tercer y segundo puesto respectivamente. David está muy agradecido por el apoyo que ha recibido de parte de su familia para poder alcanzar ese logro y otros a lo largo de sus años en el ciclismo.

Así también agradece el apoyo de personas, como Ezequiel Serrano y Javier Solari quienes le han enseñado mucho de lo que hoy sabe acerca de reparaciones de bicicletas.

Las claves para empezar a ver los resultados de la práctica de este deporte, explica David, son el compromiso, la asistencia a clases y las ganas de superación personal. Con ello en 5 meses se pueden vislumbrar los beneficios. Destaca que la edad no es un impedimento para realizar este deporte. De hecho, uno de sus grupos está conformado por un rango de edad que va desde los 14 a los 60 años de edad, en el cual no se observa diferencia alguna en el rendimiento.

Respecto al impacto que tuvo la pandemia en su actividad nos comenta que debió cesar un tiempo las clases de ciclismo. Luego al ir habilitándose las actividades pudo retomar el ritmo habitual de las mismas, pero reduciendo los grupos a 10 integrantes, aunque igualmente siempre mantuvo la misma energía y compromiso.

Para la época de invierno tiene programadas 2 salidas los días lunes, miércoles y viernes a las 13.30 y 19.30 hs. El lugar de encuentro y partida es el velódromo, habitualmente recorren entre 20 -22 km por salida a una velocidad promedio de 20km/hora. Los sectores por los cuales se desplazan se encuentran alejados del centro de la ciudad por un tema de seguridad.

Los fines de semana siempre tiene un grupo que organiza salidas a los pueblos. Actualmente está incorporando salidas con distancias más cortas, con el objetivo de recorrerlas en menor tiempo. David le brinda la posibilidad de probar una clase gratis a aquellas personas interesadas para que puedan vivir la experiencia y luego decidir si les gustaría continuar.

Dentro de los planes de Proyecto Bike para este año, estaba en agenda la organización de salidas especiales. Sin embargo, a raíz del surgimiento de la segunda ola de COVID-19, estos planes debieron ser postergados ya que David prioriza ante todo la seguridad y salud de sus ciclistas. De igual manera, las llevara a cabo cuando estén dadas las condiciones óptimas y habilitaciones necesarias.

La recomendación que comparte David para aquellas personas que estén indecisas acerca de la práctica de este deporte es que se animen y que lo hagan sin miedo, pero siempre usando el casco, su uso es primordial pues es el principal elemento de seguridad ante un accidente. Pedalear trae importantes beneficios, pero hay que ser conscientes de nuestra seguridad. Como consejo final David menciona: “si tienen la posibilidad de tener una bici en casa, úsenla, ya que es una actividad muy sana y sobre todo relajante para estos tiempos de incertidumbre y estrés”.



CONTACTO:

PROYECTO BIKE

Dirección: Washington 1565 - Barrio Amancay

Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12.30 hs y de 16 a 19 hs.

WhatsApp: 3492-217348

Instagram: @proyectobikerafaela



LEANDRI RODADOS

Hace 5 años abría sus puertas por primera vez el taller de reparación de bicicletas, Leandri Rodados, en calle América en el Barrio Villa Rosas. Se trata del emprendimiento de Germán Leandri, un apasionado del ciclismo. Dos años después, Germán mudó su negocio a Víctor Manuel 132, su dirección actual, para convertirlo así en una bicicletería. Es un desafío muy importante para Germán haber dado ese gran paso, sobre todo en estos tiempos que se tornan complejos para cualquier comercio. Sin embargo, nada de eso lo desmotiva, y se mantiene firme trabajando para alcanzar sus objetivos y metas de crecimiento. Germán es el dueño principal del negocio y destaca la ayuda de su novia, de su familia y amigos quienes lo alientan y apoyan en este camino emprendedor.

Cuando Germán tenía 8 años de edad participó del tradicional programa “Ciclismo en los barrios” que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela en colaboración con el Club Ciclista. Fue en esa oportunidad que descubrió el mundo del ciclismo, y despertó en él una gran afición por las bicicletas. Además, recuerda con cariño que siempre contó con el respaldo de sus abuelos para practicar este deporte, ellos lo alentaban y ayudaban. Esos no son sus únicos recuerdos de la niñez relacionados con la bici. También destaca que creció en una familia muy numerosa, son 7 los hermanos, y entre ellos organizaban carreras de bicis a las que se sumaban sus vecinos. Todas estas experiencias instalaron en él la pasión por este deporte.

Su carrera en el ciclismo inició cuando tenía 17 años. Participó en incontables carreras, y logró su mayor éxito en el Campeonato Argentino Rural Bike especialidad Mountain Bike del año 2011 que se realizó en Rafaela, en esa ocasión, se consagró con el título de Campeón Argentino. Luego de ese éxito, Germán siempre se ha mantenido participando en carreras de la elite del ciclismo con el mismo entusiasmo de siempre. Ha tenido también la posibilidad de correr carreras en otras provincias y en Uruguay, y esto se ha debido a su entusiasmo, dedicación y compromiso.

En cuanto su emprendimiento Leandri Rodados apunta, principalmente, a dedicarse a las urban bikes (bicicletas urbanas), las mismas destacan por la seguridad que brindan, su durabilidad, la calidad de sus repuestos y el menor mantenimiento que requieren. Por otra parte, en su negocio es posible encontrar los insumos y accesorios necesarios para practicar ciclismo recreativo de manera cómoda y segura. Uno de sus objetivos a alcanzar a corto plazo es lanzar al mercado bicicletas mini, inglesa balón, fixies y ciclocross; y a mediano plazo espera contar con su propia fábrica de cuadros.

Amén de lo antes dicho, Germán brinda el servicio de preparación y entrenamiento de equipos de competición. Germán le plantea al equipo dos picos de rendimiento al año, para alcanzar cada uno de ellos se trabaja durante 6 meses. Sin embargo, estos objetivos han sido difíciles de mantener durante la pandemia, por lo que los ha replanteado con el fin de mantener a los deportistas motivados, enfocados y activos.

En los últimos 5 años, Germán ha observado un crecimiento muy importante en el mundo de las bicicletas, y cree que en esto tiene mucho que ver la aparición del rodado 29 que superó ampliamente al clásico rodado 26, sumado a que las personas desean llevar una vida más saludable, y muchas, se inclinaron por el uso de la bici como medio para alcanzar un mayor bienestar.

Germán finaliza la entrevista recalcando que “Leandri Rodados tiene las puertas del negocio abiertas para todos. Atendemos las necesidades de todo tipo de ciclista, todo tipo de ciclismo, y, además, todo tipo de presupuesto”.



CONTACTO:

LEANDRI RODADOS

Dirección: V. Manuel 132

Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12.15 hs y de 16 a 19 hs. Sábados de 8.30 a 12.30 hs.

WhatsApp: 3492 661345

Instagram: @leandrirodados_