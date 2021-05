El reencuentro de "Friends" ya tiene fecha de estreno Información General 16 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET FRIENDS. El elenco se reunirá nuevamente con invitados especiales

El elenco de "Friends" se reunirá una vez más en "Friends: The Reunion", un especial que se estrenará en HBO Max el próximo 27 de mayo. Sin embargo, la plataforma estará disponible en América Latina recién en junio.



Según se pudo ver en el tráiler oficial, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) estarán presentes en esta esperada reunión dirigida por Ben Winston, quien trabajó mano a mano con Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, los productores ejecutivos de "Friends".



A su vez, el encuentro contará con invitados especiales como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.



Por el momento, la temática del nuevo capítulo titulado “The one where they get back together”, se mantiene bajo estricto secreto. De hecho, el tráiler es tan breve como intrigante.



El plan inicial era comenzar las grabaciones en 2020, pero el avance de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos obligó a cancelar todas las producciones de cine y televisión durante gran parte del año, como en el resto del mundo.



Al ver que transcurrían los meses y se acercaba la fecha de lanzamiento de HBO Max en ese país (mayo 2021), comenzaron a circular rumores de que iban a adaptar el especial a la vida en tiempos de Zoom.



Sin embargo, un alto ejecutivo de WarnerMedia, Bob Greenblatt, lo descartó por completo: "No queremos que el reencuentro de los seis grandes amigos sea una reunión virtual".



Por consiguiente, las grabaciones se retomaron en el primer trimestre de 2021 en el set original, ubicado en Los Ángeles. No obstante, todavía no se sabe si aparecerán todos o solo uno de los decorados más icónicos de “Friends”, como lo son el departamento de Mónica y el café Central Perk.



"Friends" se emitió entre 1994 y 2004. Durante esa década, la serie recaudó USD 4.000 millones. Su último capítulo fue visto por más de 52 millones de personas, y le reportó ganancias al estudio por USD 1.000 millones. Según The Wall Street Journal, la oferta inicial para este regreso era de USD 1 millón para cada protagonista, pero los seis actores rechazaron esa propuesta y, finalmente, lograron obtener USD 2,5 millones.



Para aquellos que nunca vieron "Friends", es una serie que retrata la vida de tres hombres y tres mujeres jóvenes que son mejores amigos y viven en el mismo conjunto de apartamentos en la ciudad de Nueva York. Durante los capítulos, Mónica, Ross, Rachel, Phoebe, Chandler y Joey enfrentan la adultez y el amor, y se involucran en los asuntos personales de los demás. A pesar de que durante varios años las diez temporadas se pudieron ver en Netflix, a partir de junio, con el lanzamiento del especial, los capítulos solo estarán disponibles en HBO Max.