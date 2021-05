Enfermedad silenciosa que acecha la salud del corazón y provoca gran porcentaje de los ACV Sociales 16 de mayo de 2021 Redacción Por Mañana se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión con el objetivo de promover la concientización para prevenir, diagnosticar y controlar esta enfermedad, que sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares.

Mañana se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión con el objetivo de promover la concientización para prevenir, diagnosticar y controlar esta enfermedad, que sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Para apoyar esto, la OMS lanzó en el 2016 la iniciativa Global Hearts, que comprende 5 pilares fundamentales para mejorar la salud cardíaca a nivel mundial. Una persona con un corazón vulnerable y con enfermedad metabólica (diabetes tipo 2, prediabetes y obesidad) tiene más probabilidades de caer a los efectos del COVID-19 y aumenta la probabilidad de complicaciones tras su recuperación. Especialistas de DIM Centros de Salud explican la importancia de saber controlar la hipertensión arteria l.

El doctor Miguel Sangiovanni, Médico Clínico con Máster en Hipertensión Arterial y Mecánica Vascular de DIM Centros de Salud, explica que “la Hipertensión Arterial es una enfermedad silenciosa, sin síntomas, cuya única manera de diagnosticarla es registrándola con un aparato llamado “tensiómetro”. Más allá de causas hereditarias, los hábitos de vida favorecen su manifestación. La falta de ejercicio físico (caminar p.ej.), la obesidad abdominal; el exceso del usos de la sal y el sodio en conservas y procesados; el stress cotidiano; el tabaquismo; los trastornos del sueño y en las mujeres la menopausia, son múltiples factores que lo favorecen. La Hipertensión Arterial no controlada, al tratarse de una enferm edad de las arterias, daña a todos los órganos los cuales se nutren de ella”.

Se estima que 1,13 mil millones de personas en todo el mundo tienen hipertensión, la mayoría (dos tercios) vive en países de ingresos bajos y medianos. En Argentina para el año 2017, 36% de la población conoce que es hipertensa, de los cuales 24% la tiene bien controlada de acuerdo a las Guías Terapéuticas actuales. 4 de cada 10 personas desconoce si es hipertenso, quienes lo saben 43,6% son hombres y 30,3% son mujeres. Una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 25% para 2025, para ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en el 2016 la iniciativa Global Hearts para reducir las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares (ECV) en base a 5 pilares: derrotar a la epidemia mundial de tabaq uismo; incrementar la actividad física; reducir el consumo de sal; eliminar los ácidos grasos trans producidos industrialmente y promover el manejo de las enfermedades cardiovasculares en la atención primaria de salud.

“Mejorar hábitos de vida es la clave y debe ser controlada desde la Infancia. El pediatra le tomará la presión arterial y según las Tablas de Percentilo por edad tomará la decisión de tratarlo. Existen enfermedades que pueden dar Hipertensión Arterial y muchas de ellas son frecuentes en edades jóvenes que detectándolas a tiempo y precozmente pueden curar la hipertensión. Esta es una enfermedad presente en cualquier edad, más aún con tantos niños obesos y sedentarios con uso precoz de cigarrillos que prevalece en la actualidad”.



Prevención y tratamiento de la hipertensión arterial



Sangiovanni propone 5 recomendaciones para mejorar y mantener la presión arterial estable, que incluye:



Alimentación: evitar la sal de mesa como aderezos y alimentos ricos en sodio sobre todo en conservas enlatadas, procesados y gaseosas utilizándolos no de manera habitual. Acentuar el uso de frutas, verduras, pescado, frutos secos y rojos como antioxidantes. Leer las etiquetas privilegiando aquellos cuya relación sea que de cada 100 gramos del producto tenga menos de 120 de sodio.

Evitar el sedentarismo: caminar a paso vivo 30 minutos cinco veces a la semana como mínimo. También bicicletas, escaleras y no depender de ascensores y escaleras mecánicas.

No fumar.

Manejo de la ansiedad: meditación; un momento de buena lectura y música. Darse un espacio así mismo y alejarse un tanto del ritmo cotidiano. Terapia profesional de ser necesario. Planificar y ponerse objetivos cumplibles.

Medicamentos. Los que indique el profesional médico de acuerdo al nivel de hipertensión y su asociación con otros factores de riesgo y enfermedades afines. Es importante tener en cuenta que ciertos antidepresivos, antiinflamatorios, corticoides y descongestivos nasales son fármacos de uso habitual que pueden aumentar la presión arterial.



Valores de la presión arterial



Para el especialista de DIM Centros de Salud, la presión arterial es variable, cada minuto puede presentar cambios de acuerdo a la actividad que esté realizando. No es lo mismo la presión arterial cuando se está en reposo, haciendo actividad física o en una situación de angustia y estrés. “También varía a la noche al dormir respecto del período de actividad diurna (desciende al dormir entre un 10% a un 20% - patrón dipper -)”.



Los valores de la Presión Arterial son:







La Presión Arterial Sistólica (máxima) es la presión de la sangre sobre la pared arterial en el momento de la contracción del corazón mientras que la Presión Arterial Diastólica (mínima) es cuando se relaja. “Con valores reiterados de PA limítrofe – Prehipertensión – y Nivel 1 se debe hacer la consulta profesional. Con valores de Nivel 2 – 3 es conveniente recurrir a una guardia para un control de urgencia”, indica Sangiovanni.



¿Cómo medir la presión arterial correctamente?







Es importante tener cuenta que si va a utilizar un tensiómetro de manguito y estetoscopio debe ser operado por personal calificado, ya que el paciente debe estar en reposo por lo que no puede apretar la perita del manguito mientras hace el registro. Luego, para hacerse el control uno mismo es recomendable los equipos “automáticos y de brazalete” después de unos 10 a 15 minutos de reposo. Adicionalmente, es recomendable hacer 3 mediciones consecutivas con 1 minuto de diferencia y promediar los últimos 2 registros. De esa manera se obtiene el valor más real.



“Otra manera de medir la presión arterial es por un estudio llamado Presurometría de 24 horas que registra los promedios diurnos y nocturnos durante el sueño. Normalmente la presión al dormir debe descender entre un 10% y 20% respecto del promedio diurno (patrón dipper). De no ser así puede tener relación con enfermedades del sueño, muchas de ellas muy serias como la Apnea del Sueño (episodios de ausencia de respiración) con alto riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte súbita siendo necesario estudiarlo en pacientes obesos o con enfermedades otorrinolaringológicas que dificulten la respiración”, aclaró el Máster en Hipertensión Arterial y Mecánica Vascular de DIM Centros de Salud.



*Médico Clínico con Máster en Hipertensión Arterial y Mecánica Vascular de DIM CENTROS DE SALUD

M.N. 78.412 – M.P. 222789