Crónica de un final feliz Locales 16 de mayo de 2021 Redacción Por La arquitecta rafaelina, Mariana Nizzo, ex secretaria de Desarrollo Urbano, fue quien estuvo desde el inicio en que se pensó y planificó el ex CEPLA hoy DIAT Rafaela y muy emocionada en la inauguración llevada a cabo ayer, dijo que “se puede decir que esto es urbanismo propiamente dicho”.

El Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), ubicado en el corazón del barrio 2 de Abril, fue inaugurado oficialmente ayer, luego de un sinnúmero de idas y venidas que impidieron que la obra pueda culminarse hace bastante tiempo. La arquitecta Mariana Nizzo, quien coordinó el proyecto en su inicio, muy emocionada expresó: “Me tocó atravesar el proceso de esta obra, que era una obra mágica en su momento para ser inaugurada enseguida y tuvimos esta situación, que ante el cambio de gobierno se paralizó cuando ya estaba lista para ser inaugurada. Finalmente, con la nueva gestión de Alberto Fernández esta obra se inaugura y la verdad es que es una oportunidad enorme a nivel de desarrollo de ciudad”.

“Se puede decir que esto es urbanismo propiamente dicho, una obra en un enclave muy estratégico que siempre lo denominamos como un gran contenedor social, es un lugar donde se ubica cierta vulnerabilidad y que va a ayudar muchísimo a la ciudad, a los barrios, a la gente, a los chicos, a través del deporte, la cultura, la educación, son los grandes movilizadores. Esta gran cáscara que tiene más de 1500 metros cuadrados, termina siendo ese gran elefante azul que va a transformar todo este lugar. Estoy muy emocionada desde ese lugar, me siento orgullosa de haber sido parte de este proyecto y que Luis puede inaugurarlo me enorgullece enormemente”, valoró Nizzo.

La arquitecta, remarcó que “el urbanismo no es materia de arquitectos, es algo interdisciplinario; el urbanismo es humanidad, es calidad, es ambiente, es salud, por eso contar con este lugar es importante y fue precisamente a través de un convenio urbanístico que hicimos con un urbanizador de aquí en frente, donde pudimos contar con este terreno y cuando estuvo la posibilidad de este proyecto inmenso, la verdad es que hablamos con Luis y coincidimos en que este era el lugar”.

“Tenemos un gran predio de casi 8 hectáreas, donde una parte se la cedimos a la Asociación Vistiéndonos de Sol, otra parte al Centro La Huella y termina funcionando como un gran movilizador, un polo de desarrollo en este sector que todavía tiene mucho para dar, que recién arranca y entre el Virgen del Rosario y el Villa Podio brinda muchísimas posibilidades a la gente. Además, no hay que olvidarse de la accesibilidad, ya que las grandes transformaciones se dan con la accesibilidad y los grandes contenedores. Yo siempre lo relaciono con lo que ocurrió en Colombia con los Parques Biblioteca, este es nuestro Parque Biblioteca y con las arterias Fader y Actis que se están finalizando, se va a consolidar este gran polo”, sentenció Nizzo.