“Los problemas de consumos son problemas de personas a las que hay que acompañar” Locales 16 de mayo de 2021 Redacción Por Así lo expresó de manera contundente, Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), en el acto de inauguración del DIAT Rafaela.

FOTO COMUNICACION SOCIAL PUESTA EN MARCHA. Gabriela Torres -primera, de derecha a izquierda- mostró su felicidad por la oficialización de este espacio y también habló sobre el consumo de drogas.

Gabriela Torres, a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), participó en Rafaela, del acto de inauguración del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT).

Al referirse a lo que significa la puesta en marcha de este tipo de espacios, Torres indicó: “Una alegría enorme desde Sedronar acompañar la concreción de que se haya logrado terminar este edificio, que fue planificado en el marco de una política, entendiendo la necesidad de espacios abiertos, alojadores, con un tratamiento específico, iniciado en la gestión anterior de nuestro espacio político y después fue interrumpido por la gestión nacional anterior. A mí desde Sedronar me gusta aclarar, que nosotros ya solo nos encargamos de cuidar personas, de prevención, investigación, tratamiento y todo lo que tenga que ver con precursores químicos, persecución del delito de narcotráfico es del Ministerio de Seguridad”.

“Los problemas de consumos son problemas de personas a las que hay que acompañarlas integralmente, con lo cual, la posibilidad de que Rafaela cuente con un espacio concretismo de atención, de entusiasmarse para el trabajo, de atención psicológica, es la línea política que nosotros venimos llevando adelante con municipios y provincias, y también con esa intermediación necesaria que hacen un montón de organizaciones que trabajan. Acompañamos al Foro de organizaciones de Santa Fe y acompañamos muchas casas comunitarias; una alegría enorme también acompañar al Jefe de Gabinete nacional y al Gobernador, como la decisión política de hacer este tipo de acciones”, destacó la titular de la Sedronar.

Respecto a que considera consumo problemático y cuáles son aquellos que más la preocupa, la funcionaria explicitó que “yo decía antes que los problemas de consumo son problemas de personas no de sustancias, no es tanto que nos preocupa determinadas sustancias, sino que nos preocupan las personas, porque una persona que tiene un trayecto de vida con alguna vulnerabilidad, por condiciones de vida o por alimentación u otra causal, cualquier sustancia o cualquier abuso de sustancias podría lastimar ese cuerpo”, planteó. Y afirmó: “Nos preocupan más las personas, los jóvenes de sectores vulnerables, siempre es como nuestra mayor preocupación, porque el cuerpo no está terminado de conformarse, el hígado, el sistema nervioso, hay algo ahí que es muy importante cuidar, entonces en esa línea nosotros trabajamos un montón con políticas específicas de jóvenes; de lo que más estamos hablando clarísimamente, es de alcohol, porque es una droga legal y es la que más consumimos los argentinos, las argentinas, los rosarinos, rosarinas, los rafaelinos y rafaelinas. En todos lados son las drogas legales las que más se consumen, por eso nos parece que interpelar esa relación con esa sustancia nos permite hablar de todas y que cada uno sepa que no es un problema ni de un sector social ni de una edad”.



UNA SEDRONAR FRAGMENTADA

La SEDRONAR es el órgano rector a nivel nacional encargado del diseño, coordinación e implementación de las políticas públicas orientadas a la reducción de la demanda en materia de drogas a través de un abordaje integral y desde un enfoque de respeto de los derechos humanos. Gabriela Torres, al ser consultada acerca de cómo encontró el organismo al asumir, dijo que “lo más fuerte que observamos en Sedronar es que estaba todo como compartimentado, es decir, como diferentes programas pero que no tenían una mirada de verdad integral sobre la complementariedad que necesita en los acompañamientos, porque se necesita un lugar más alojador, necesitamos un lugar ambulatorio, un lugar convivencial, necesitamos comunidad terapéutica, porque cuando sale después de ahí tiene que ir a otro lado. Todo eso estaba fragmentado, no se trabajaba comprometidamente con el territorio ni con las organizaciones sociales”.

La funcionaria, además indicó que “había vaciamiento económico, cosas que ya parece que fueron hace un montón y por suerte estamos nosotros cuidando al Estado”.