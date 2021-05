“Vinimos a Rafaela a reparar una deuda que tenía el Estado Nacional” Locales 16 de mayo de 2021 Redacción Por Lo dijo Santiago Cafiero quien junto con Omar Perotti y Luis Castellano, entre otras autoridades, estuvo presente en la inauguración del DIAT y el programa nacional Punto Digital que beneficiará a chicos y chicas con derechos vulnerados.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CORTE DE CINTAS. Autoridades y funcionarios locales, provinciales y nacionales inauguraron este sábado el DIAT en nuestra ciudad.

“Hoy es un día de reparación. Vinimos a Rafaela a reparar una deuda que tenía el Estado Nacional con este lugar”, dijo este sábado el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero en el acto de inauguración del Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT) que, a su vez, funcionará el programa nacional Punto Digital. El encuentro contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el senador nacional, Roberto Mirabella; el senador provincial, Alcides Calvo y el intendente Luis Castellano.

Cafiero expresó que “lo que pasó en Rafaela durante cuatro años, no solo ocurrió acá; ni tampoco solamente con instituciones relacionadas al cuidado de los chicos y chicas que tienen voluntad y encuentran en estos espacios una luz de esperanza para su recuperación, sino también en muchas otras áreas de ésta y otras provincias”. “Lo que nos instruyó el presidente Alberto Fernández, desde el primer día de gestión, es reparar las deudas del gobierno anterior. Lo primero que nos pusimos a reconstruir fueron las herramientas de política pública que habían perdido toda su fortaleza. Este sitio no tiene ideología. Es de los pibes y las pibas”, manifestó.

“Este lugar no es de Perotti, ni del intendente, ni de Cristina ni de Alberto, mucho menos de Macri, ni de izquierda ni de derecha, no tiene ideología, este lugar es de los pibes y de las pibas, por eso nosotros lo que venimos a hacer es a reparar esa deuda desde el Estado, sumarnos a la fortaleza que tuvieron compañeras como Miriam o como Mariana que nos contaban el tiempo de desasosiego que se vivió aquí cuando estaba todo terminado y no podían utilizar un espacio de estas características tan necesario”, añadió el Jefe de Gabinete de Ministros. Cafiero contó que “a la semana de que asumí como jefe de Gabinete, recibí a Perotti y me trajo un listado de cosas que estaban pendientes, una de las primeras era terminar este lugar. ¿Por qué antes los gobernadores no peleaban como pelea Perotti? ¿Por qué antes no planteaban y decían cuáles eran las necesidades que tenía el pueblo de Santa Fe? Hoy es un día de celebración, pero también de reparación porque estábamos en deuda. Lo más importante es que el Estado se ponga a disposición del cuidado de la salud, de la vida, pero también del cuidado del bolsillo de las familias, por eso estamos avanzando en todas políticas productivas y de infraestructura con el gobernador”, finalizó el funcionario nacional.

Durante el acto se firmó un convenio tripartito, entre la SeDroNar, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, cuyo objetivo es regular y acompañar el funcionamiento del DIAT, a través de equipos interdisciplinarios regionales que acompañen y fortalezcan el trabajo en el territorio.



APORTE DE SOLUCIONES

Por su parte, Omar Perotti indicó que “la pandemia no nos permite tener, hoy, aquí, a los chicos, chicas y sus familiares. Son ellos los destinatarios. Seguimos aportando soluciones y esto es fruto de un trabajo integrado. Es grato poner en marcha este DIAT y es el deseo que sea de mucha utilidad y que lo que aquí se aprenda sirva de experiencia para otros lugares de la provincia y del país”. El gobernador señaló que “estos son los espacios que sirven para que la problemática se pueda exponer y abordar integradamente” y agregó que “trabajar entre Nación, Provincia y Municipio es el desafío que nos planteamos, lo estamos haciendo y esto es una muestra”. “No solamente es grato poder poner esto en marcha. También está el deseo de que sea de muchísima utilidad y que lo que aquí se aprenda, nos sirva de experiencia para otros lugares de la provincia. Seguramente será una de las formas para que la problemática se pueda trabajar integradamente”, afirmó Omar Perotti.

Más adelante, el gobernador resaltó el trabajo conjunto entre la Nación, la provincia y municipios y comunas. “Lo estamos pudiendo hacer plenamente, esta es una de las tantas muestras de que ese trabajo integrado está dando resultados”. El mandatario provincial, también rescató la dedicación que Nación tuvo desde el inicio para con este dispositivo, “para recuperar esos cuatro años perdidos porque quienes no pudieron estar integrados desde ese momento, perdieron la posibilidad de recibir acompañamiento y formación. Esas son las cosas que también dañan cuando alguien toma una decisión de interrumpir algo que le sirve a la gente”. “Las cosas que son para la gente y les son útiles no debemos cortarlas nunca. A cada uno de los chicos que seguramente no podrá ver a su familia que lo aprovechen, que lo cuiden, que hablen de este lugar con orgullo y que esa pertenencia que ustedes puedan cultivar se la transmitan a cada uno de los rafaelinos que necesiten venir a este lugar”, destacó el gobernador. Para finalizar, Perotti agradeció al presidente de la Nación, Alberto Fernández. En ese sentido expresó: “Saludo al presidente por haber confiado en este equipo que son ustedes en esta tarea tan sensible, tan necesaria y fundamentalmente de gran cariño y amor para toda la comunidad”.



UNA LARGA HISTORIA

Asimismo, Luis Castellano agradeció “a cada una de las personas que formaron parte de esta historia larga, hermosa, pero controvertida. Una historia que comenzó hace muchos años cuando transitábamos el Gobierno de Cristina Fernández y el padre Molina era la autoridad de la SeDroNar. Fue en ese momento que empezó a evolucionar un proceso de trabajo con las personas con vulnerabilidad, con los chicos, con las familias y se gestionó lo que, en su momento, se llamaba Centro Preventivo Local de Adicciones (CePLA)”. “La idea de poder tener deportes, cultura, todo lo que tiene que ver con la conectividad (que se fue fortaleciendo), capacitación, aprendizaje fue una ilusión que fue creciendo en nosotros –comentó el intendente-. Conseguimos ceder un terreno. Cuando Omar Perotti era diputado, tuvimos la posibilidad de empujar las gestiones a nivel nacional para que se diera. Se dio. Se presentó el proyecto y se empezó la construcción”. “Llegamos al 95 por de la obra terminada. Faltaba sólo un cinco por ciento. Cambió el gobierno y la obra tuvo un freno increíble, pero asumió Alberto Fernández, también Omar Perotti y retomamos las gestiones. Volvimos a trabajar para terminar ese porcentaje de obra que faltaba y todo el equipamiento que tenía que llegar. Lo pudimos lograr y empezamos a trabajar”, indicó. “Hoy se inaugura oficialmente, pero ya venimos trabajando con todos los equipos, con el apoyo de SeDroNar, que ayuda en el fortalecimiento y el pago de profesionales, y del programa provincial Santa Fe Más, que está funcionando muy bien. Además, incluimos Punto Digital, integrando conectividad para que muchos chicos y chicas se puedan educar desde acá”, manifestó el mandatario local.

También participaron del acto la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación de la SeDroNar, Gabriela Torres; la secretaria de Innovación Pública de la Nación, Micaela Sánchez Malcolm; el subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital de la Nación, César Gazzo Huck; el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach; el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Danilo Capitani; la directora del programa Punto Digital, María del Pilar Araneta; la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, Myriam Villafañe y los concejales, Brenda Vimo; Juan Senn y Jorge Muriel, entre otros.



DIA DE CELEBRACION

A su tiempo, Myriam Villafañe expresó que “es un día de celebración, luego de cinco años de espera. Este lugar es un polo recreativo e integración en donde vamos a restituir derechos vulnerados de muchos chicos y chicas que no solo tienen relación con el problema del consumo sino también con darles la posibilidad que puedan acceder a la cultura, educación, el empleo. Comienza una hermosa etapa”. Finalmente, Brenda Vimo dijo que “esta es una obra de abordaje territorial estratégica que hace foco en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad. Luchamos mucho durante mi gestión como secretaria de Desarrollo Social, durante más de cinco años, y que se pueda inaugurar este espacio saludable, de construcción de ciudadanía con una mirada integral es una alegría”. En el marco de la organización del evento, participaron del operativo de seguridad preventivo Guardia Urbana Rafaelina (GUR); Protección Vial y Comunitaria, Protección Civil municipal; Defensa Civil y Policía de la Provincia de Santa Fe.