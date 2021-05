“Todos estamos cansados, todos quisiéramos que se termine mañana” Locales 16 de mayo de 2021 Redacción Por El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en el marco de su presencia en Rafaela para inaugurar el DIAT, habló de la situación epidemiológica en la provincia y de la resistencia a las nuevas restricciones, señalando que desde el sector sanitario piden que se baje los niveles de circulación para bajar los contagios”.

FOTO PRENSA GOBERNACION RAFAELINO. En su visita a su tierra natal, Perotti se refirió también a la situación sanitaria actual de la provincia.

El gobernador Omar Perotti, habló en Rafaela de la actual situación sanitaria en la provincia, de las últimas restricciones aplicadas y del cansancio de todos ante esta segunda ola de la pandemia: “Estamos frente a una segunda ola con una dureza superior a la primera, con señales distintas, ante las que debemos actuar de manera diferente, antes pedíamos que si había un síntoma dejaran pasar unos cuatro o cinco días para hacerse los hisopados que iban a tener mayor certeza, hoy hay que hacérselo al día siguiente de que ese síntoma se manifestó; no permanecer en la casa frente a cualquier síntoma, dificultad respiratoria, fiebre, consulta inmediata. Todo eso lo que nos tiene que permitir, es que con un número de casos muy inferior al que teníamos diariamente en la primera ola, dónde llegamos a este nivel de camas, podamos bajarlo, pero fundamentalmente bajar el nivel de utilización de la camas”.

“Llegamos a tener casi 3.000 casos en el pico de la primera ola, hoy tenemos 2.100-2.200, en esa en esa meseta, con mil casos abajo, pero el mismo número de camas, esto habla a las claras de un comportamiento distinto y habla a las claras también que las personas que están internadas son más jóvenes y obviamente en esa instancia recuperación tiene más días. Claramente lo que nos muestra es que hay un sector que quizás tenía el mensaje en la primera ola de que no les iba a tocar o sí les tocaba era muy liviano. Estamos con otras cepas, estamos en una segunda ola y la situación que se da en jóvenes es la mayoritaria, debajo de 50 años está el promedio de edad en las camas de terapia”, subrayó el mandatario santafesino.

“Todos estamos cansados, todos quisiéramos que se termine mañana, no tener una sola cosa que privarnos de hacer de las que hacíamos antes, lamentablemente falta tiempo pero la parte positiva es que ese tiempo que falta es con vacunas y estamos en un mes dónde vamos a tener el arribo de muchas vacunas a la Argentina y eso nos va a dar un impulso importante. Hemos pasado largamente las 650.000 personas vacunadas en la provincia de Santa Fe, más de la mitad de la población objetiva, donde están todos los mayores de 70 vacunados y solamente nos quedan unos 40.000 con la vacunación de ayer de más de 60; todos los geriátricos vacunados, los albergue con personas con discapacidad vacunados, los trasplantados, los electrointensivos; todos ellos con vacunaciones realizadas al igual que todo el personal docente de todos los niveles, del nivel primario, del nivel inicial y del nivel secundario”, sostuvo el gobernador.

El mandatario continuó diciendo que “esto nos tiene con la expectativa muy alta de que vamos a tener después de este mes una situación mejor, pero en estos días hay que cuidarse y en estos días sabemos que para el cuidado necesitamos menos circulación. Si ha menos circulación hay menos contagios, y si hay menos contagios hay menos personas internadas. No hay secretos en esto y la circulación la generamos en todos los lugares, por lo cual le estamos pidiendo a cada uno de los sectores una contribución de circulación detrás de poder mantener el cumplimiento de los protocolos del empleo y las escuelas funcionando”.

Perotti destacó el respaldo del gobierno nacional y manifestó: “Quiero ser muy claro y otra vez el vínculo y el trabajo coordinado con el gobierno nacional es lo que nos ha permitido dar una contingencia de ampliación exitosa, con la llegada de 33 respiradores y me decía Santiago recién trabajando ya en la llegada de los próximos 17, de los 50 que habíamos solicitado a nación, para generar esa ampliación en efectores públicos y en efectores privados. Esto es lo que nos está permitiendo, aún en un nivel alto, amesetado, poder sostener la atención con el número de camas que hoy estamos necesitando. Ojalá la conducta de todos, de cada uno, nos permita que ese número de camas baje y ojalá todos ayudemos al enorme esfuerzo que están haciendo cada uno de los integrantes del sistema de salud; cuando nos piden ayuda cada una de las enfermeras, cada uno de los médicos, la ayuda en pandemia y para bajar casos se llama restricciones, se llama bajar movilidad. Eso es lo que nos están pidiendo, por lo cual pongamos lo mejor de cada uno de nosotros, a quienes desde ya más de un año le están poniendo todos los días lo mejor de cada uno de ellos”, concluyó.