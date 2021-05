Desde el lunes, el pan en Rafaela costará entre 140 y 160 pesos

El precio del pan aumenta desde este lunes, entre 8 y 13 por ciento en todo el país, debido a la suba de las materias primas. En Rafaela, el kilo pasará a costar entre $140 y $160, y según señalan algunos panaderos de la ciudad, los desmedidos aumentos, terminan impactando parcialmente en el precio a abonar por los consumidores.

El reconocido panadero rafaelino, José Luis Angeletti, contó que “como siempre tratamos de manejarnos de alguna manera para evitar perjudicar al consumidor y perjudicarnos a nosotros, con estos grandes aumentos que hubo de la materia prima; por ejemplo, el precio de las margarinas estaba en $2.200 en febrero y ahora tenemos que hablar que están en $5.500, $5.600, entonces es muy difícil aguantar”.

Respecto a la harina, dijo que “el precio estuvo quieto un tiempo y ahora empieza a moverse otra vez, y la bolsa de 25 que valía entre $910 y $930, ya me avisaron que desde la próxima semana me haga la idea que va a estar $1.050. Es bastante complicado todo esto, porque no sabes nunca donde estás parado y no hay relación de nada con nada. Antes la relación que uno manejaba con el pan era de 3 por 1, es decir, lo que valía la harina se multiplicaba por tres para sacar el costo y la ganancia del panadero, pero ahora como dije, no tiene relación nada con nada”, explicó Angeletti.

El panadero, indicó que con estos costos, hoy el pan debe valer entre $150 y $170, y aquí en Rafaela está $140 y en algunos lugares en $160. “No podes elevar el precio de las facturas o todo los productos de panificación, porque después la gente no puede pagarlo, por eso uno hace el esfuerzo y en lugar de aumentar por ejemplo un 25%, aumento el 20%”.

Angeletti, remarcó, que desde hace un tiempo largo, no existe en Rafaela una asociación que agrupe a sector, “antes nos juntábamos y determinábamos un precio, pero hoy por hoy terminamos poniéndonos de acuerdo entre tres o cuatro colegas, pero lamentablemente no tenemos más esa asociación que podía respaldar lo que nosotros decidíamos”.

Cabe señalar, que el incremento del pan, uno de los productos más consumidos por las familias argentinas, será otro de los insumos que incidirá en el porcentaje acumulado de inflación en lo que va del 2021.