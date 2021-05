Según Bullrich, Macri no debió haber escrito un tuit Nacionales 16 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La titular del PRO, Patricia Bullrich, reiteró ayer su respaldo al ex presidente Mauricio Macri tras haberse vacunado contra el coronavirus en Miami, en Estados Unidos, pero admitió que "no debería haber escrito ese tuit" para comunicarlo.

"Macri sostuvo su palabra. No se vacunó el último argentino en la Argentina, pero él no usó esa vacuna. Entonces me parece que es razonable. Es un tema que tienen que hablarlo con él, yo no soy la vocera", resaltó Bullrich.

En declaraciones radiales, la titular del PRO precisó: "Quizás no debería haber escrito ese tuit, porque finalmente lo importante en una sociedad es que cada uno se vaya vacunando para generar una inmunización en las edades, por eso hay un tema de edad".

El pasado 9 de mayo, Macri realizó un posteo en su cuenta de la red social Twitter en el que contó que se vacunó contra el coronavirus en Miami, lo que generó las críticas de propios y ajenos, ya que el ex mandatario había dicho el pasado mes de febrero que no iba a inocularse "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

Por otra parte, Bullrich deslizó la posibilidad de que "dentro de muy pocos días" surja "una sorpresa" respecto del turismo vacunatorio, y precisó: "La que llaman aerolínea de bandera, que es la que viene heroicamente a traer las vacunas, ahora organiza charters para vacunar en Miami".

Consultada sobre las críticas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quienes "aprovechan sus privilegios en Miami", Bullrich apuntó: "Si ellos estuviesen pensando en la población y en la salud tendríamos el 30% de la Argentina vacunada".