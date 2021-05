Schiaretti fue dado de alta tras una operación Nacionales 16 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió ayer el alta tras haber sido operado para extirparle un quiste renal y aseguró que "prontamente" retomará la función pública "de acuerdo lo establezcan los médicos".

"El señor gobernador Juan Schiaretti recibió el alta sanatorial tras la cirugía realizada. El director médico del sanatorio Allende, Dr. René Vandersande (M.P 20670) brindó el informe médico", señaló el Gobierno provincial a través de su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, el propio mandatario cordobés publicó desde su perfil la misma noticia y agradeció "las muestras de afecto y cariño" que le hicieron llegar por su paso por el quirófano."Quiero agradecer enormemente todas las muestras de afecto y cariño que me hicieron llegar en estos días tanto a mí, como a Alejandra y a toda mi familia", manifestó el dirigente peronista.

Y agregó: "Ya me encuentro en mi casa, me siento muy bien y siguiendo todos los cuidados para reincorporarme prontamente a la función de acuerdo lo establezcan los médicos. Le agradezco también al equipo de salud y personal del Sanatorio Allende por su atención. Gracias nuevamente a todos".

Schiaretti se había fue sometido el pasado martes a una cirugía programada de extirpación de un quiste renal.

Se trató de una operación con anestesia general y por video- laparoscopía, que se extendió por unas tres horas y media en el centro médico de la capital provincial.

Ante la licencia médica que se tomó el "Gringo" Schiaretti, el vicegobernador Manuel Calvo quedó a cargo del Ejecutivo cordobés.