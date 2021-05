Alberto Fernández regresó al país tras la gira por Europa Nacionales 16 de mayo de 2021 Redacción Por El apoyo de líderes europeos para la reestructuración de las deudas con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, y el encuentro en Roma con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, fue lo más importante que se trajo el presidente Alberto Fernández de su gira por Europa, que el propio mandatario evaluó como "muy productiva".

FOTO NA PRESIDENTE. "Alcanzamos los objetivos que nos habíamos fijado", destacó Fernández.

BUENOS AIRES, 16 (NA).- Tras lograr las fotos que buscaba de cara a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández regresó hoy a la Argentina y celebró la "muy productiva" gira por Europa, ya que remarcó que se alcanzaron "los objetivos fijados". "Estamos regresando al país tras una gira muy productiva. Hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos fijado", sostuvo el mandatario.

En un hilo de Twitter publicado en la noche del pasado viernes, el jefe de Estado destacó el "apoyo" que obtuvo de parte de varios pares del Viejo Continente y también la "comprensión" del FMI sobre la situación que vive la Argentina. "Contamos con el apoyo de los líderes en la negociación de la deuda que heredamos y con la comprensión del FMI en relación a la difícil situación que vive la Argentina", manifestó.

Antes de abordar el vuelo que lo trajo de regreso al país, Alberto Fernández también se refirió a la necesidad de que haya una distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus a nivel mundial y remarcó su visita al Vaticano. "También reafirmamos la necesidad de un mayor compromiso de todo el sistema multilateral en torno a que las vacunas sean un bien público global. Es un planteo que viene haciendo el papa Francisco, con quien pudimos encontrarnos y conversar sobre la recuperación de nuestro país", indicó. Y agregó: "Le agradezco a todos los que me dedicaron su tiempo y expresaron su compromiso solidario en este tiempo difícil que atravesamos".

"Debemos construir una Argentina que crezca con igualdad y no postergue nunca más a nadie", finalizó el Presidente, quien al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" volvió a quedar al mando del Gobierno, luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, estuviera al frente del Poder Ejecutivo durante los últimos siete días.

En su gira por Europa, el mandatario mantuvo encuentros con sus pares de Portugal, Antonio Costa; de España, Pedro Sánchez; de Francia, Emmanuel Macron; y de Italia, Mario Draghi; así como también con el papa Francisco; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y el enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry.



IRONIAS DE NEGRI

El coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, ironizó ayer sobre la "gira muy veloz" del presidente Alberto Fernández por Europa y la duración de la reunión con el papa Francisco, a la vez que afirmó que el proyecto de ley para administrar las restricciones ante la pandemia de coronavirus "tiene el sólo propósito de manejar discrecionalmente la emergencia hacia adelante". "Fue una gira muy veloz. Los presidentes dan una vuelta y ojalá que si toman un aire distinto y conversan con otros, puedan sacar alguna conclusión positiva", sostuvo el referente de la UCR.

En declaraciones radiales, el legislador cordobés bromeó sobre la extensión de la reunión que mantuvo el mandatario en el Vaticano con el Sumo Pontífice. "Me hubiese gustado saber si con el Papa se confesó y le contó lo que está pasando en la Argentina. Pero en 25 minutos... Yo fui monaguillo de chico y demoraba más para ponerme la sotana que esa conversación", ironizó Negri.

Por otra parte, el dirigente opositor se quejó de que "mientras la gente espera a ver si la lluvia de vacunas se concreta, el Gobierno avanza en forma paralela y simultánea sobre las instituciones". "Mientras el país está en emergencia y contamos contagiados y muertos, van por el Ministerio Público, para conducir a los fiscales en cualquier dirección", afirmó. Y alertó: "Si llegan a lograr el cometido, está el peligro de que la persecución política siga. Por abajo, de costado y de rondón, van por la Justicia, van por todos".

Ante ese análisis, Negri instó a la población a votar en contra del Gobierno en las próximas elecciones legislativas.

"No alcanza con gritar al Congreso `párenlo, párenlo´: la gente vota", manifestó. Y añadió: "No alcanza con la oposición: somos minoría, hacemos lo imposible para frenar los desbordes institucionales.Pero hace falta que la gente tome consciencia y también los jueces y fiscales de lo que significa un país sin independencia del Poder Judicial".

Finalmente, el cordobés se refirió al proyecto de ley para administrar las restricciones frente a la pandemia de coronavirus y consideró que "está lleno de inconstitucionales" y "tiene el sólo propósito de manejar discrecionalmente la emergencia hacia adelante". "Es un estado de excepción al que nos están llevando", concluyó.