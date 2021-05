La Fórmula 1 no corre en Turquía, y repite en Austria Deportes 15 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA) - Semanas después de que se anunciara la inclusión de la prueba de Turquía en el calendario para sustituir a la de Canadá, los responsables de la Fórmula 1 tuvieron que cambiar los planes y la competencia no se llevará a cabo en el país turco mientras que habrá dos fechas en Austria.

Según se informó, el destino de la carrera de Estambul quedó en entredicho cuando el Gobierno británico incluyó a Turquía en una lista de países de la zona roja que obligaba a todos los que regresaran a la isla, a pasar dos semanas de cuarentena en un hotel. Como la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 tienen su sede en el Reino Unido y debido a que no hay exenciones para el personal de los grandes premios, el requisito de la cuarentena hacía que la celebración del evento no se lleve a cabo finalmente.

A través de un comunicado que emitió este viernes, la Fórmula 1 confirmó que Turquía quedaba descartada y que se iba a realizar un cambio en el calendario para permitir la celebración de dos carreras consecutivas en Austria. En tanto, el Gran Premio de Francia se trasladará al 20 de junio y las carreras en Austria tendrán lugar el 27 de junio y el 4 de julio.

"Todos estábamos deseando correr en Turquía, pero las restricciones de viaje vigentes han hecho que no podamos estar allí en junio", señaló el director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Además indicó: "La Fórmula 1 ha demostrado una vez más que es capaz de reaccionar rápidamente a los acontecimientos y encontrar soluciones, y estamos encantados de que tengamos una doble cita en Austria, lo que significa que nuestra temporada se mantiene en 23 carreras".

"Quiero dar las gracias al promotor y a las autoridades de Turquía por todos sus esfuerzos en las últimas semanas y quiero agradecer a los promotores de Francia y Austria su rapidez, flexibilidad y entusiasmo para dar cabida a esta solución. Hemos mantenido muy buenas conversaciones con todos los demás promotores desde principios de año y seguimos trabajando estrechamente con ellos durante este periodo", expresó Domenicali.

La quinta carrera de la Fórmula 1 se disputará el próximo 23 de mayo en la ciudad francesa de Mónaco; el 6 de junio en el circuito Bakú de Azerbaiyán será la sexta; y la siguiente, el 20 del mismo mes se hará la séptima en Francia mientras que el 27 de junio se correrá el Gran Premio de Estiria en la octava fecha.

Además, la novena competencia será el 4 de julio en el trazado de Spielberg, en Austria mientras que la décima fecha se correrá el 18 de julio en el circuito de Silverstone en Inglaterra, la undécima el 1º de agosto en el de Budapest en Hungría y la duodécima el 29 de ese mes en el trazado de Spa en Bélgica.