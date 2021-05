Federaciones pidieron competir sin público Deportes 15 de mayo de 2021 Redacción Por Esperarán hasta el lunes respuestas del gobierno provincial, de lo contrario se movilizarán el martes.

FOTO FED. SANTAFESINA DE BASQUET PREOCUPADOS Y MOLESTOS. Los dirigentes piden la vuelta de la competencia porque la ven posible.

Como se había anunciado, ayer se realizó en la sede de la Asociación Santafesina de Básquet una conferencia de prensa de los representantes del deporte federado de la provincia de Santa Fe, en el cual expresaron su descontento con las nuevas restricciones. La misma contó con la presencia de la mesa provincial integrada por Fabián Bochatay (vóley), Roberto Monti (básquetbol), Patricio López (hockey), Enrique Patrizzi (rugby), Alberto Scarpín (atletismo), y Pablo Fariñas (automovilismo), entre otras.

Los dirigentes deportivos de la provincia de Santa Fe pidieron con claridad que se deje sin efecto el decreto 447 que entró en vigencia el pasado fin de semana, y que se aplique el último decreto del Gobierno nacional, que lleva el número 287, en el cual se permite la competencia oficial, a puertas cerradas, sin público, y con solamente la presencia de los equipos. Con un protocolo que funciones y que se tengan los cuidados cuando los jugadores ingresen a la institución, informó diario Uno en su sitio web.

Los dirigentes manifestaron que pretenden volver a la actividad federativa oficial, sin público y a puertas cerradas, ya que aseguran que están dadas todas las herramientas para funcionar con cuidados. Eso es lo que le están pidiendo concretamente al gobierno provincial.

Han solicitado reuniones y audiencias al gobernador Omar Perotti, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna, y adelantaron que van a aguardar hasta el lunes, y que, si la negativa continúa el martes asistirían a la Plaza de Mayo a manifestarse, no con bombos y platillos, sino que con actividades deportivas.

«Acá estamos todas las federaciones y asociaciones deportivas de toda la provincia, quienes, en marzo pasado, cuando arrancó la pandemia, nos juntamos para desarrollar objetivos. La pandemia nos cerró los clubes, que son los socios estratégicos de las federaciones. Con esta mesa provincial pretendemos marcar algunas diferencias con el decreto del gobierno provincial, en donde nos han cerrado las puertas de los clubes» comenzó expresando Fabián Bochatay, presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol.

El dirigente del vóley remarcó que «el motivo de esta convocatoria es pedirle al gobierno provincial que revea el último decreto provincial en el cual nos restringe y no nos deja funcionar. El año pasado hemos trabajado en protocolos, cada asociación y federación, envió notas ofreciendo estrategias y ensayos, porque el objetivo principal es la salud, y en segundo lugar, la supervivencia de los clubes, ya que sin clubes no hay deportes».

«Cuando los atletas dejan de ir al club, dejan de pagar la cuota, y cuando eso pasa los clubes se caen a pedazos. Los clubes están en situaciones límites, con muchas deudas. Los subsidios que dio el Gobierno provincial son bienvenidos, pero no alcanzan. No son suficientes para subsanar tantos meses sin ingresos» señaló el también presidente de la Asociación Santafesina de Voleibol.



LA VOZ DEL BASQUET

A su turno, Roberto Monti, presidente de la Federación de Básquetbol de Santa Fe, explicó que «vemos que se están produciendo algunas falencias que no nos permiten realizar las actividades lo más normal posible. Hemos solicitado audiencias, pero no nos las han concedido, como para poder conversar las propuestas que nosotros tenemos para hacerle al gobierno provincial. No es criterioso que las competencias nacionales se puedan desarrollar, está contemplado en el decreto nacional la autorización para que se den competencias regionales y locales, y se da la situación que no permiten ingresar a los clubes a jugadores que afrontan competencias locales, pero si a aquellos que lo hacen a nivel nacional. Eso no tiene sentido, hay una discriminación".