Palacios se pierde la Copa América

FOTO ARCHIVO NA EXEQUIEL PALACIOS

BUENOS AIRES, 15 (NA) - El mediocampista Exequiel Palacios sufrió una lesión muscular y tendrá para ocho semanas de recuperación, según informó su club Bayer Leverkusen, por lo que se perderá la Copa América con la Selección argentina que conduce Lionel Scaloni. El club germano informó que Palacios sufrió una lesión muscular en el área de los aductores derechos en un entrenamiento y la recuperación le demandará dos meses.

"Palacios sufrió la lesión en una estocada, lamentablemente, cuando se quedó atascado en el césped. No necesita cirugía, el tiempo de inactividad del mediocampista será de unas ocho semanas. Bayer no podrá contar con él por el resto de la temporada. ¡Todos estamos contigo!", comunicó el club de manera oficial.

La lesión del "Pala" complicó los planes de Scaloni, quien tenía pensado convocarlo de cara a la Copa América que organizan Argentina y Colombia y que se jugará del 13 de junio al 10 de julio próximos. Durante la presente temporada alemana el ex River jugó 13 partidos: nueve por Bundesliga, dos por Copa de Campeones de Europa y dos por Copa de Alemania.

Palacios, más allá de que en el 2020 no hubo encuentros de Selección argentina por la pandemia de coronavirus, había estado ausente un tiempo por una fractura lumbar.