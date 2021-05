"Son todas p... y merecen ser violadas" Policiales 15 de mayo de 2021 Redacción Por Fue lo que dijo un bombero que prendió fuego a su mujer y abusó de una joven en el cuartel de Metán, Salta. Fue acusado por atacar a una aspirante de 18 años, quien dijo haber sido "apoyada" por el jefe del Cuartel.

IMAGEN INTERNET DENUNCIADO. Hugo Díaz, bombero de la salteña ciudad de Metán.

La salteña población de Metán se encuentra conmovida por estos días, tras la denuncia contra el jefe de Bomberos por parte de una aspirante, aunque sobre el sujeto también pesaban antecedentes penales.

Lo cierto es que N. -la aspirante de Bomberos cuya identidad se mantiene en reserva- estaba en el Cuartel junto a otros compañeros realizando ejercicios, cuando, según afirman los denunciantes, Hugo Díaz se acercó, la tomó de la cintura y la apoyó contra sus genitales, ella le recriminó lo que hizo pero él se burlaba y le dijo “que lo provocaba”.



UNA DENUNCIA

De acuerdo a Crónica, la mujer lo denunció en la Justicia el 20 de abril, pero el Juzgado de Violencia de Género de Metán solo tomo medidas por el “acoso”, no el abuso sexual simple.

La joven contó que una abogada le dijo que “es más difícil de probar el abuso porque necesita testigos”, pero la muchacha sabe que sus compañeros no van a salir a hablar por miedo.



POR ACOSO Y

TOCAMIENTOS

La adolescente, de 18 años de edad, contó en su denuncia que sufrió acoso y tocamientos por parte de Díaz durante un año. En los últimos tiempos, ella ya había perdido el miedo y comenzó a recriminarle y él empezó a reírse y burlarse, “sos una puta, todas las mujeres son unas putas, merecen ser violadas”, decía Díaz cada vez que ella se negaba a sus peticiones, mientras que los otros bomberos voluntarios que estaban con ella no intervenían.

La víctima aseguró, que el abusador le comentaba historias del WhatsApp y cuando ella se negaba él decía: “así te va a ir también cuando quieras ascender”.

Además, le informó lo que padecía a una de sus profesoras porque la joven comenzó a tener un retroceso en el colegio, y comenzó a sufrir ataques de pánico.

Dijo que el acoso comenzó a los dos meses de haber ingresado al cuartel, cuando paradójicamente hace un año medios de comunicación esa localidad, hacían notas al violento haciendo referencia que “los bomberos voluntarios de Metán fueron los únicos en incorporar a una mujer en su cuerpo”.

“No eran solo bromas, él nos humillaba a todos, pero conmigo se había obsesionado”. En primera instancia y como suele suceder en estos casos el bombero en su declaración negó el hecho y declaró que “solo es una historia que la víctima se hizo en la cabeza”.

ANTECEDENTE

PENAL

Corría el año 2007 y este violento roció a su mujer con nafta y le prendió fuego.

El hecho, ocurrió en la casa que habitaba junto a la víctima en Metán.

Afortunadamente M. D. M., de 28 años (en ese entonces), fue derivada al Hospital San Bernardo de Salta, donde luego de varias semanas de lucha, pudo salvar su vida por las quemaduras de grado A y B que Díaz le ocasionó.

La Justicia lo dejó en libertad, solo estuvo detenido un mes, ya que el juez Mario Dilascio, tomó declaración al bombero Díaz, y ordenó su excarcelación.

En esa época, el potencial femicida se justificaba diciendo que “tomó esa decisión porque necesitaba dinero para hacer unas compras, le pidió a su esposa que le de los 3.000 pesos y ella los gastó”, solo excusas para intentar exculparse del hecho de violencia.

Otra vez, la Justicia no tomó en cuenta los exámenes psicológicos y decidió dejarlo libre.