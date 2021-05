Boomerang de carteleras Información General 15 de mayo de 2021 Redacción Por Boomerang de recomendaciones. especial plataformas: Disney Plus, qué nos ofrece este maravilloso gigante de entretenimientos.

FOTO MARCA RAYA. Aventuras, comedia, animación , eficaz propuesta para toda la familia.



Por Leo Gómez



En estos días que corren, cada familia ya tiene como servicio esencial internet y cable en igual proporción. Ya solo se discute la cantidad de megas y de teles con HD que van a funcionar en la casa. Ni hablar que la clave de WiFi es un dato a compartir con el visitante a nuestro hogar. Y desde hace varios años, Netflix obligó a las demás corporaciones del rubro a crear su propia plataforma streaming. Por esa razón, el grueso de los que habitamos este mundo en pandemia hoy tenemos contratadas una o más opciones de contenidos para el caso en cuestión. Pero también queremos invertir bien el dinero. Mas allá que no sea caro el costo por cada paquete, la acumulación sin control ni uso puede dramatizar la economía familiar. Hoy les quiero contar sobre Disney Plus. La compañía fundada por Walt hoy controla, a fuerza de dinero y suceso de sus productos, gran parte del entretenimiento global, yendo desde deportes hasta franquicias legendarias y productoras de cine y tv. La app que comento hoy, cuesta $385 finales, no es cara, tiene una grilla con grandes títulos, pero considero que no es para toda la familia. Creo que es para niños, adolescentes y adultos que siguen las franquicias promocionadas y disfrutan de ver los contenidos junto con sus hijos.

Disney está muy asociado a lo que es apto para todo tipo de público y nos regala todo un universo maravilloso, pero a veces se hacen repetitivos los géneros en pantalla. Esto último lo digo porque cuando accedemos al menú principal tenemos toda la franquicia de Marvel, Star Wars y Pixar; las cuales abarcan animación, historias fantásticas y efectos increíbles; que son el sueño de un gran número de espectadores, y al mismo tiempo deja afuera a quienes buscan otra cosa cuando le dan play a su dispositivo.

Y el panorama de competir seriamente con lo que ofrece Netflix, se presenta duro hasta para un monstruo como Disney. Aquí dejo 4 títulos que no pueden pasar desapercibidos si decidiste contratar la aplicación del mágico mundo.

SERIES WANDAVISION (2021, comedia, franquicia Marvel, acción, Estados Unidos) 1 temporada 9 capítulos +13

Claro ejemplo de un producto solo para entendidos y entendedores de la Saga Avengers.

Empieza de una manera muy poco "Marvel" desde el punto de vista que vemos la vida ideal y familiar de Wanda Maximoff y Visión (se llama así) recién casados, la imagen es en blanco y negro, inocente y ridícula en el desarrollo de los protagonistas. Pero desde un principio nos damos cuenta que algo no está bien. Hay que tenerle paciencia los primeros 4 capítulos porque la acción y las revelaciones comienzan a la mitad del relato y sí que vale la pena esperar. La historia a partir de esos momentos toma fuerza, sentido y sustento para hacernos entender la complejidad del asunto. Para entender todo hay que tener frescas las últimas películas del Universo en cuestión. En el mismo menú de la app, tenemos resúmenes muy bien hechos de los personajes principales que nos sirven de ayuda memoria para ponernos al día, lo cual es un punto fuerte de la aplicación. Obvio hay segunda temporada en camino.

FALCON Y EL SOLDADO DEL INVIERNO (2021, acción, franquicia Marvel, Estados Unidos) 1 temporada 6 capítulos +13

Nos posicionamos inmediatamente después del final de Avengers Endgame. Con la desaparición de Steve Rogers como Capitán América, el puesto queda vacante, pero Falcon no lo acepta. Por esa razón aparece Bucky Barnes, el soldado del invierno, legendario ex villano que ahora busca redimirse de los errores del pasado, para unirse en la causa e indicarle a Sam Wilson que no debería haber renunciado al legado del escudo. Obviamente el gobierno elige a otro capitán América para defender la nación y obviamente no es el indicado. La serie va tomando envión poco a poco a medida que aparecen personajes muy interesantes y termina de una muy buena forma al punto que ya hay asegurada segunda temporada y hasta se habla de película.

PELICULAS SOUL (2020, Comedia y drama de animación, Estados Unidos) 100 minutos ATP Pixar siempre tiene un personaje, un tema, un toque propio para engancharnos y emocionarnos.

Ganadora del Oscar a mejor película de animación y mejor banda sonora. Joe Gardner es un profesor de música, pero su verdadera pasión es tocar jazz como él quiere y soñó. Un poco antes de cumplir ese anhelo, sufre un accidente y es transportado a un reino cósmico que lo obliga a pensar en el alma y su significado. Las cuestiones más universales sobre la vida misma son tocadas en estos 100 minutos, siempre de la manera pasional y amigable que nos ofrece esta productora tan exitosa.

Hermosa aventura que conmueve para ver en familia y dialogar al respecto. El punto fuerte de Disney Plus es que tenés títulos como este disponibles en todos tus dispositivos apenas se estrenan, algo que antes de la pandemia era imposible y la cita a la sala de cine era obligada si querías verla en buena calidad y en plena cartelera.

RAYA (2021, Aventuras, comedia, animación, Estados Unidos) 107 minutos ATP Raya llega de la mano de Disney pura y exclusivamente, siguiendo esa línea tradicional de aventuras y combinándolas con nuevos estándares y personajes actuales y frescos para lo que espera el público de hoy en todas las edades. En esta oportunidad viajamos al fantástico mundo de Kumandra, inspirado en el sudeste asiático, donde la armonía milenaria entre humanos y dragones se vio alterada por fuerzas del mal que obligaron a los dragones a sacrificarse al punto de la extinción para evitar el fin de la humanidad.

Pasan 500 años de este evento, y el riesgo de perder el equilibrio y para evitar la vuelta de tiempos oscuros, la valiente Raya tendrá que encontrar al último Dragón vivo en lo que será la gran odisea de su vida y una experiencia única. Súper entretenida para ver un domingo a la tarde con los peques y maravillarse visual y emocionalmente.

BONUS TRACK: documentales, National Geographic y más: algo que no comento al principio porque quiero ponerlo de valor agregado aquí, al final. National Geographic también está dentro de este paquete y aparece en sus mejores formatos con títulos de todo tipo y gran variedad de temáticas, géneros y propuestas muy atractivas, inclusive premiados con Oscars en su momento. También, hay documentales para conocer a fondo cada franquicia y el backstage de absolutamente todo lo que pasa en este universo de entretenimientos.