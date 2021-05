Fran K, Luispi y Conebeat llegan con "Sueno Cool", su nueva pieza musical Información General 15 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FEDE FERREYRA FRAN K, LUISPI, CONEBEAT. En tres días cosecharon más de 2.000 visualizaciones en YouTube

Por Inés Platini



“Después de grabar este tema, ‘Sueno Cool’, de la euforia que teníamos rompimos un vidrio”, comenzaron relatando los creadores de esta nueva pieza musical mientras la moza de Cyrano les acercaba sus pedidos.



Eran las dos de la tarde del viernes 14 de mayo cuando Fran K, Luispi y Conebeat se acercaron al histórico bar céntrico de la ciudad de Rafaela para hablar de su último lanzamiento “Sueno Cool”, una mezcla de Rap y G-Funk, un subgénero del Hip-Hop que nació en Estados Unidos.



“Nosotros venimos de hacer rap clásico muy para el rapero, la rapera o el público que hace rap, entonces ahora con este subgénero estamos tratando de hacer algo más musical, algo que sea más cómodo para el oyente que no consume rap tradicionalmente”, aseguró Luispi, un rafaelino que se encuentra incursionando en este género y que pronto se lanzará como solista. Seguidamente, agregó “Sos rapero, rapeá, pero no te olvides que estás haciendo música”.



Mientras Fran K, oriundo de Franck, motivo por el que eligió ese nombre artístico; escribe las letras de las canciones al igual que Luispi, Conebeat se encarga de componer la música con un teclado y MDP, aunque para “Sueno Cool” sumó un talk box, un instrumento de los 70 al cual Luispi define como “el primer autotune”.



Hace unos días, los chicos subieron a YouTube el videoclip de “Sueno Cool”, aquella canción que lanzaron a las plataformas en diciembre de 2020. En tal sentido, el cortometraje fue creado por Luispi, por medio de su emprendimiento audiovisual “Breaking Films”, junto a su colega “Benjamín Sarco Films”.



El videoclip se grabó en la perla del oeste en febrero de este año y hay una razón detrás de ello. “Nos pasaba que la gente nos decía: ‘¿Pero acá en Rafaela van a hacer los videos? Si acá no hay paisajes ni nada’. Y no es así. Si le das un punto de vista diferente, podés hacer algo copado. Si no estaría en Rafaela, no podría haber hecho todo lo que hice o lo que estamos haciendo”, dice Luispi mientras el ambiente se torna ruidoso por aquellos autos que atraviesan Boulevard Santa Fe en una agradable tarde otoñal.



Sin embargo, los músicos no solo buscaron mostrar la ciudad desde otro punto de vista en el filme, sino también representar un poco de lo que es Rafaela y la militancia como artistas que llevaron y continúan llevando a cabo en ella.



Por su parte, Fran K afirma que en la letra de la canción intentaron transmitir su esencia, mostrar de dónde vienen, cómo empezaron y cómo continuarán: rodeados de los familiares y amigos que los apoyaron desde siempre.



Conebeat termina su café, al mismo tiempo que la moza azota la puerta de entrada al bar. En ese momento, los chicos recuerdan cómo fue ese día de diciembre en el que decidieron crear “Sueno Cool”. “Lo grabamos en un par de horas”, revela Luispi mientras Fran K explica la razón: “Elegimos terminarlo ese mismo día, porque ya estábamos con toda la vibra y la energía del momento, con esa magia de lo espontáneo. Nos ha pasado de ir a grabarlo otro día y no estás igual, hasta te cambia el tono de voz a veces”. En ese instante, Conebeat revela: “Y ese día, rompimos el vidrio”.



A continuación, los jóvenes recordaron entre risas aquella anécdota que, sin lugar a dudas, quedará para siempre en el recuerdo de “Sueno Cool”:



- Luispi: Estábamos en el estudio en la casa del Cone y estábamos re cebados con el tema que habíamos hecho. Entonces, estaba mi moto al lado del vidrio de la casa de él y Fran K viene, se sienta arriba de la moto, pero no aguantó la patita y pasó de largo.



- Conebeat: El lío que hizo en el complejo, salieron todos los vecinos a ver qué pasó. ¡Sacamos un tema nuevo, muchachos! Estuve una semana con un banner de nuestro grupo pegado en el vidrio para que cubra el agujero.



No obstante, los chicos no fueron los únicos en emocionarse por el nuevo tema. Por el contrario, Conebeat asegura que la canción y el video generaron mucha expectativa en la gente desde que anunciaron que se vendría un nuevo material.



“No me esperaba que tuviera la repercusión que tuvo, porque me han llegado un montón de mensajes. Hacía mucho que no me pasaba de recibir tantos mensajes de golpe, gente compartiendo el tema muy rápido. Eso es bueno. Que la gente se tome el tiempo de dedicarte esas palabras significa que realmente estamos generando algo lindo”, manifiesta Fran K.



Es más, “Sueno Cool” llegó a las 2.643 visualizaciones en YouTube en tan solo tres días, un número de audiencia que anteriormente lograban en un mes. Con respecto a ello, Luispi expresa: “La misión como artista es que genere algo y traspase las emociones, y eso se está cumpliendo, lo vimos muy reflejado en este material”.



Si bien los músicos ya interpretaron el sencillo en vivo en dos ocasiones, esperan poder volver a hacerlo cuando la situación sanitaria permita organizar nuevamente eventos. “Todo artista quiere tocar en vivo”, dice Luispi con un dejo de nostalgia en su voz.



Finalmente, antes de abandonar su silla para ir a dar una clase de baile, Luispi concluye: “Un día dijimos: ‘Che, vamos a hacer un tema’. Y cuando hicimos el primero nos encantó y nos propusimos hacer más. Así que esta es la segunda canción que tenemos juntos, pero se van a venir un par más”.

De esta manera, unos minutos después de las tres de la tarde, Conebeat, Fran K y Luispi dejaron la mesa de Cyrano para regresar a sus actividades diarias.



El videoclip de “Sueno Cool”, en el cual participaron varios jóvenes de Rafaela y Dalí, la mascota del camarógrafo que para los chicos “ya es parte del grupo”, se puede ver en el siguiente link: https://youtu.be/wfP0LqFfhC8.



Instagram de los músicos:



Luispi: https://www.instagram.com/1uispi/

Conebeat: https://www.instagram.com/conebeat/

Fran K: https://www.instagram.com/fran_k247/