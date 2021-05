La cultura, un sector desprotegido en medio de la pandemia de Covid Locales 15 de mayo de 2021 Redacción Por En todo momento se habla de economía vs. Salud, sin embargo y aunque no lo parezca, a la hora de pensar en estrategias para cuidar a los artistas, también en la práctica se cree que es cultura vs Salud. “El sector de la cultura es el que más desprotegido quedó, evidenciando su extrema vulnerabilidad”, expresó Marcelo Allasino.

La pandemia del Covid-19 nos está dando la oportunidad de revalorizar a la cultura como elemento que neutraliza la violencia, la exclusión, que coopera con la recomposición del tejido social. La cultura ayudó en la etapa más dura del aislamiento social y hoy ayuda a compensar el miedo que para la mayoría supone esta segunda ola. La pregunta es: ¿Se cuidó al sector cultural tan castigado por las medidas restrictivas como se merece?

El ex secretario de Cultura de la ciudad y ex Director del Instituto Nacional del Teatro, Marcelo Allasino, reflexiona acerca de este interrogante: “Creo que la emergencia sanitaria global puso de manifiesto, más que nunca, la importancia que tiene la creación para la supervivencia emocional: nos volcamos con gran voracidad a ver producciones audiovisuales, a leer, a escuchar música, a recomendarnos materiales artísticos y a aferrarnos a las expresiones de la cultura para entretenernos (tenernos-entre) y lograr transitar este momento con cierta esperanza”.

Sin embargo, para Allasino, “paradójicamente el sector de la cultura es el que más desprotegido quedó, evidenciando su extrema vulnerabilidad. Las políticas implementadas a nivel nacional, provincial y local evidencian, no sólo falta de empatía, sino también un profundo desconocimiento de las necesidades del sector”.

“Poco diálogo, poca proximidad, un gran desinterés y el reparto desigual de algunos fondos públicos es lo que ha caracterizado a esta etapa pandémica, opacada por la incertidumbre. Aún así, los trabajadores de la Cultura demostramos nuestra resiliencia, una vez más, y en el peor contexto, apostando por darnos la mano. Teatro UAIFAI es un ejemplo de eso”, enfatizó.

Allasino, subrayó: “En tiempos tan complejos, en los que ni la política ni los enfoques científicos coinciden acerca de qué es lo que debería hacerse para garantizar la salud y al mismo tiempo no condenar a la gente a morirse de hambre, lo fundamental creo que es estar cerca de la gente para poder explicar, fundamentar, consensuar. Creo que se han tomado medidas muy diferenciadas para sectores que implican el mismo riesgo, y el sector cultural es siempre el más desfavorecido. Si a eso le sumamos la poca proximidad de los funcionarios para dialogar, se siente mucha frustración. Yo no podría decir qué medidas hay que tomar porque no soy un especialista en salud ni en economía, pero sí creo que el camino del diálogo y la empatía deben ser parte de una solución posible. Estar cerca, hablar con la gente. Todos nos sentimos muy solos y abandonados”.



El músico rafaelino Alejandro Delbono, al referirse a la pandemia y al impacto que esta ha tenido en el mundo cultural, dijo: “Pienso que no está bueno tampoco tomar esto como un enfrentamiento entre salud y cultura, porque me parece que estamos en un momento de la historia de la humanidad muy particular y muy puntual, donde lo que se necesita es ir paralelamente, encontrando un equilibrio entre salud, economía y en el caso de mi rubro cultura o arte; buscarle la vuelta es el desafío mayor, encontrar la forma de seguir haciendo, de poder realizar actividades culturales, porque también mueve una parte de la economía y mucha gente, -no solo los artistas sino los técnicos-, toda la gente que trabaja en el rubro depende de ello”.

“La idea es encontrarle una vuelta, porque tampoco las soluciones están en cerrar todo o abrir todo, porque entiendo que es un perro que se muerde la cola sino; me parece que el mayor desafío es encontrar un equilibrio para poder seguir realizando actividades culturales sin descuidar la salud”, indicó el músico.

A su vez, Delbono manifestó que “también es momento y lo hemos comprobado personalmente en el verano cuando se abrió la posibilidad de tocar en vivo y hemos hecho un ciclo en un bar, donde yo creo que hubo una cosa solidaria en el hecho de que, por ejemplo, el bar a pesar de todo, de la poca gente que podía llevar por reducción de capacidad por protocolo, ponen la buena intención de llevar un grupo a pesar de eso y de parte del grupo de ajustar los costos para que se pueda realizar. Me parece que eso habla un poco de como buscarle la vuelta para poder hacer cosas a pesar del contexto. Se requiere ese sentido común, esa buena voluntad, eso hablando en el ámbito privado. En el ámbito gubernamental, particularmente puedo decir que me han invitado a un par de eventos, pero por supuesto que para mover el rubro no es suficiente, porque mucha gente no pudo hacer nada”.



Ale Delbono, en medio de este complejo escenario, sacó un último material que se llama “Los equilibristas”, donde cuenta “no por nada mi último trabajo se llama así, yo digo que es un poco un homenaje a los artistas, porque más allá de la pandemia, siempre el rubro cultural fue difícil de llevar adelante. Siempre tenemos viento en contra y a pesar de esos siempre buscamos como poder hacerlo igual”.