Otros 88 casos en la ciudad Locales 15 de mayo de 2021 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE. Las cifras de la pandemia en Rafaela.

Durante el reporte diario de este viernes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó 88 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que tiene un acumulado desde el inicio de la pandemia de 10.318 contagios, de los cuáles 1.819 permanecen activos y 2.966 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento. En tanto, los recuperados ascienden a 8.300, mientras que en las últimas horas no se registraron fallecidos, con lo cuál los decesos de ciudadanos rafaelinos se mantienen en 199. Con respecto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", el municipio informó que se encuentran internados 34 pacientes Covid-19 positivos en unidad de terapia intensiva, todos con asistencia respiratoria mecánica, y 60 pacientes Covid-19 positivos en sala general.

En tanto, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 2.185 nuevas infecciones de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula desde marzo del año pasado 299.083, de los cuáles 37.338 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 261.745 por laboratorio. Rosario registró 668 contagios y suma 109.495 y la ciudad de Santa Fe reportó 210 y totaliza 35.992. También informaron varios casos las siguientes localidades: 52 en Santo Tomé, 39 en Esperanza, 23 en Ceres, 20 en San Jorge, 12 en Recreo, 10 en Humboldt, 10 en Suardi, 9 en San Cristóbal,

7 en Pilar y 5 en Laguna Paiva, entre las cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones más afectadas. Y en el resto de las poblaciones del Departamento Castellanos, que suma 16.093 afectados, se reportaron 29 en Sunchales, 29 en Frontera, 6 en Susana, 4 en Vila, 3 en Colonia Raquel y Santa Clara de Saguier, 2 en Ataliva, Bauer y Sigel, Bella Italia, Estación Clucellas, Lehmann y San Vicente, y 1 en María Juana y Tacural.

Hasta hoy son 291 las personas internadas en UTI en hospitales provinciales, 31 con ARM y 322 en sala general, hay 20.117 pacientes activos, 274.147 recuperadas, lo que implica una tasa de recuperación de 92% y se notificaron 658.220 de los cuales fueron descartados 295.697 casos. Además, ayer se informaron la muerte de 27 personas con Covid-19 en la bota santafesina, que suma 4.819 víctimas fatales.

Por último, hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 789.819 personas, 629.021 con la 1° dosis y 160.798 con la 2°, de las 857.050 dosis que recibió Santa Fe hasta el momento (639.100 corresponden a la 1° dosis y 217.950 a la 2°). El total de dosis corresponden a las tres vacunas que llegaron a la provincia: Sputnik-V, Covishield y Sinopharm.



EL ITURRASPE, SIN CAMAS

En diálogo con C&D Noticias, el Director del Hospital Iturraspe de Santa Fe, Dr. Francisco Villano confirmó que “en estos momentos estamos con una situación muy complicada. Las 34 camas de terapia intensiva hoy están todas ocupadas con pacientes Covid. Además, en el sector de las áreas clínicas hay 21 pacientes más”. “También habilitamos un sector en clínica con respiradores, que si bien no es lo más adecuado, es lo que tenemos y es la última instancia para poder darle atención a la gente que sigue llegando, porque eso no cesó en ningún momento y tenemos que darles respuestas. Y ya tenemos dos pacientes en el área de internación clínica con respiradores y monitores, pero en un estado crítico también”, agregó. Villano aseguró que “son cuadros muy difíciles de poder ir manejando, porque no se da abasto y el hospital está a un límite que es peligroso. Es la primera vez que tenemos esta cantidad de camas ocupadas. En la primera ola que tuvimos, logramos sostener con 30 camas la internación, y no fue necesario habilitar otras áreas para los pacientes Covid que requieren la ayuda de respirador”.