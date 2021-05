Vuelven a aumentar los combustibles: 6% Locales 15 de mayo de 2021 Redacción Por Con el aumento confirmado de los combustibles YPF a partir de este sábado, los rafaelinos buscaron cargar nafta este viernes. Por eso las estaciones de servicio mostraron largas colas de autos y motos.

FOTO LA OPINION A CARGAR NAFTA! Largas filas de automóviles se observaron ayer en las estaciones de servicio YPF de Rafaela, como en la del Automóvil Club de avenida Santa Fe.

Los combustibles de YPF aumentan desde hoy en torno al 6 por ciento y se concretará así el último incremento del año, según prometió la petrolera estatal. Se trata de la última suba del esquema estipulado por la empresa, que decidió aplicar tres subas en tres meses, que llegará a ubicarse en torno al 18% por ciento, si se toman en cuenta los impuestos del sector. Previo a ello, la firma había puesto en marcha otros ajustes en la primera etapa del año, por lo que desde que se descongeló el precio de los combustibles en agosto del año pasado, se aplicaron doce actualizaciones.

Como el anuncio de este nuevo incremento fue prácticamente oficializado el jueves, los rafaelinos se volcaron desde la mañana del viernes a las estaciones de servicio que expenden combustibles de la petrolera estatal. "Hay que aprovechar antes del aumento. Todo pesito que se ahorre vale la pena", sostuvo un automovilista mientras esperaba su turno en la estación de bulevar Roca y Arenales.

A la tarde, la playa de estacionamiento de la estación del Automóvil Club se mostraba colmada en tanto había, por momentos, unos seis vehículos sobre avenida Santa Fe aguardando su turno. "Hay que venir con tiempo y paciencia. Dicen que aumenta pero nosotros no tenemos confirmación todavía. Algunos llenan el tanque y otros cargan en omedio 2.000 pesos dijo un empleado".

En Rafaela, hasta este viernes el precio del litro de Infinia ascendía a 108,50 pesos -con el ajuste se iría a cerca de $115-, en tanto que la súper cuesta $93,80. Por el lado del gasoil, el Infinia vale $ 102 y el ultra 86,20.

El combustible había permanecido sin modificaciones en los surtidores por ocho meses, pero luego trepó más de un 65%, es decir que se ubicó por encima de la inflación general. El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 17,6% en el primer cuatrimestre del año, el aumento más fuerte en cinco años. En los últimos doce meses, el costo de vida fue del 46,3%, de acuerdo con los datos oficiales.

Si se proyectan los datos del primer cuatrimestre a todo el año, la inflación rozaría el 53%, más del doble de la meta del ministro de Economía, Martín Guzmán, para el 2021, que es del 29%. El esquema de suba escalonado hasta mayo entró en vigencia luego de que el presidente Alberto Fernández señalara que quería "modificar el sistema de aumento de combustibles para que no haya un goteo permanente que influya todos los meses".

En tanto, el titular de YPF, Pablo González, insistió en que a lo largo de todo el año el ajuste trepará al 28,1%, "por debajo de la inflación establecida en el Presupuesto nacional". "Estamos tratando de equilibrar el precio del surtidor que paga la gente, que tiene un componente bastante complejo a determinar, con el plan de inversiones que la Argentina necesita para poder poner en valor la producción de gas y petróleo", justificó el funcionario.



VENTAS EN BAJA

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, advirtió que las ventas de las estaciones de servicio siguen entre 15% y 20% por debajo de los niveles pre pandemia. Además, advirtió que muchas estaciones de servicio se encuentran "muy endeudadas". Dijo que las ventas "cayeron por la pandemia durante el año pasado y de manera estrepitosa".

Castellanos señaló, además, que, a pesar de esta compleja situación, "por suerte no cerraron muchas estaciones, se lograron mantener en gran medida las fuentes de trabajo, pero se deterioró muchísimo el sector. Hay empresas muy endeudadas".

Por otra parte, el empresario estimó que "seguramente" el aumento que aplicará desde este sábado YPF, será "el último del año", como prometió la petrolera. Y anticipó que el resto de las empresas del sector también incrementarán sus precios en los próximos días.