Optimismo en los mercados tras reunión con Georgieva

BUENOS AIRES, 15 (NA).- La Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó ayer con fuertes subas, mientras los bonos cotizaron en alza y los ADRs saltaron más de 7 por ciento, tras la reunión del presidente Alberto Fernández con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y versiones de un acuerdo con el Club de París. Las reservas del Banco Central, en tanto, volvieron a subir y quedaron al borde de los US$ 41.000 millones. El índice S&P Merval sumó este viernes un 4,2% y se ubicó así en 54.850 unidades.

Las principales ganancias fueron para las acciones de YPF con 5,47%, Supervielle con 4,46% y Banco Macro con 4,18%. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street expusieron subas generalizadas y los aumentos más marcados fueron para Cresud con 7,2%, Banco Supervielle y Macro con 7,1%, YPF con 6,7% e Irsa con 6,2%. Por su parte, el riesgo país medido por el JP Morgan retrocedió 1,9% hasta los 1.564 puntos básicos.

Los buenos resultados se dieron en una jornada en la que el Presidente se reunió en Roma con la titular del FMI, quien ratificó la decisión del organismo de "ayudar a la Argentina a construir un futuro económico próspero para todos".

Georgieva afirmó haber tomado nota de "la solicitud del presidente Fernández de reformar la política de sobrecargos del FMI" y prometió "consultar con nuestros miembros sobre este tema".

A su vez, según indicaron medios internacionales, el grupo de acreedores de países con elevado Producto Bruto conocido como Club de París analiza retrasar un pago de deuda de US$ 2.400 millones de la Argentina que vence a fin de mes, si el país cumple ciertas condiciones.

En ese escenario, Javier Rava, director de Rava Bursátil, evaluó que terminó "una semana bursátil que se mostró de a ratos con mucha inquietud y con picos de alta incertidumbre en el ánimo de los inversores". "No lograban ponerse de acuerdo entre las buenas ruedas vistas con el optimismo en las cotizaciones en máximos y el temor ante un escenario con duros recortes en los precios que podrían llegar de la mano de anuncios inflacionarios pesimistas", manifestó.

Sin embargo, destacó que la plaza local "cerró con una excelente semana" y puntualizó: "Si bien los activos se desenvolvieron sin un horizonte fijo durante los primeros días, el balance terminó por ser sumamente positivo y con un viernes con broche de oro".

Según subrayó, lo sucedido en las últimas horas es de "gran importancia para los activos locales, ya que le brindarán un alivio importante a los compromisos que tiene por delante el país". Aseguró que los instrumentos que mejor respondieron ante las nuevas perspectivas resultaron ser los bonos soberanos en dólares.

Los signos positivos de este viernes también llegaron desde las reservas internacionales, que quedaron a un paso de superar la barrera de los US$ 41.000 millones. Según datos difundidos por el Banco Central, terminaron la jornada en US$ 40.988 millones.