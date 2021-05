Consumo: el "Hot Sale" facturó $25.000 millones Nacionales 15 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO BALANCE. La CACE está conforme con los resultados del Hot Sale 2021.

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El evento de ventas on line "Hot Sale", que se desarrolló esta semana, generó ventas por casi $25.000 millones, informó ayer la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). La facturación total equivale a más de $347 millones vendidos por hora de evento, que se llevó a cabo entre el lunes y miércoles últimos.

Más de 3,5 millones de argentinos navegaron el sitio oficial en búsqueda de ofertas durante esos tres días: la convocatoria contó con la participación de más de 900 empresas. Según detalló CACE este viernes, durante 72 horas se concretaron ventas de productos y servicios por un total de $24.998 millones, que representó un crecimiento de 29% en facturación en comparación con la edición 2020.

Se concretaron 3,5 millones de órdenes de compra (se mantuvo en comparación al año pasado y fueron vendidos un total de 6 millones de productos, cifra también similar al "Hot Sale" 2020. El valor del ticket promedio creció un 30% interanual, alcanzando los $7.197.

La entidad empresaria recordó que en el evento de 2020 "gran parte del país estaba atravesando Fase 1 de cuarentena por la pandemia y el eCommerce era una de las únicas herramientas para adquirir ciertos productos". "Este año, con una situación más flexibilizada, el online se consolida como canal, fideliza a muchos usuarios y se complementa con otras opciones de compra", resaltó.

El "top 10" de las categorías con mayor facturación estuvo compuesto por: Electrodomésticos y Aires acondicionados; Celulares y Teléfonos; Indumentaria (no deportiva); Colchones y Sommiers; Electrónica, audio, video y TV; Pasajes y turismo; Hogar, muebles y jardín; Productos de cosmética y cuidado personal; Computación e Indumentaria deportiva.

Por su parte, las diez categorías que más unidades vendieron fueron: Alimentos y bebidas; Indumentaria (no deportiva); Productos de cosmética y cuidado personal; Infantiles (indumentaria, accesorios y juguetes); Artículos de limpieza; Hogar, muebles y jardín; Electrodomésticos y Aires acondicionados; Indumentaria deportiva; Celulares y Teléfonos y Herramientas y Construcción.

Dentro de las categorías que más crecieron (tanto en facturación como en unidades) se destacaron: Electrodomésticos y Aires acondicionados; Productos de cosmética y cuidado personal; Infantiles (indumentaria, accesorios y juegos); Artículos de limpieza y Aparatología para el cuidado personal.

En este marco, el director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti, expresó: "estamos muy conformes con los resultados de esta nueva edición del Hot Sale. El descuento, del 32% en promedio junto con las cuotas significaron un respiro enorme para el bolsillo de los consumidores, que este año optaron por ahorrar en aquellos productos que necesitaban comprar".

"A su vez, la venta adicional generada por el evento, les dio un gran impulso a las más de 900 empresas participantes, muchas de ellas Pymes, y toda su cadena de valor", enfatizó.