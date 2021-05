Guzmán pidió que el FMI reduzca intereses de los créditos Nacionales 15 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó ayer de "perjudiciales y regresivos" los intereses que cobra el FMI por sus préstamos y reclamó que las ayudas económicas brindadas por el organismo se destinen a los países que "realmente las necesitan".

Guzmán formuló las críticas mientras mantiene una negociación con el Fondo Monetario para renovar el acuerdo por el pago de la deuda por casi US$ 45.000 millones. "Los sobrecargos que el FMI pone en sus préstamos crean más desigualdad, son procíclicos y regresivos, y en un futuro próximo serán cada vez más perjudiciales para los países que pedirán un acceso excepcional", a los créditos del organismo, advirtió Guzmán.

El jefe del Palacio de Hacienda disertó en el panel titulado "Solidaridad financiera y fiscal: el alivio de la deuda para los países en vías de desarrollo y la arquitectura internacional y fiscal", organizado por la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano.

Al referirse a los Derechos Especiales de Giro, la ayuda que el FMI da a los países miembros, dijo que el organismo "debe encontrar un mecanismo para redistribuirlos". También que los que no son utilizados por naciones que no los requieren, se otorguen a los que "realmente lo necesitan".

"Hay países que tienen acceso a financiamiento barato que tendrán la capacidad de hacer las reformas necesarias para enfrentar el cambio climático, y hay otros que no tendrán esa capacidad", dijo Guzmán.

El ministro habló ante la presencia de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien tras su reunión con el presidente Alberto Fernández dijo estar "muy contenta de conocer en persona" al presidente argentino, y coincidió con el mandatario en la necesidad de llegar a un acuerdo.

El ministro consideró también "necesario hacer más en términos de arquitectura financiera internacional para crear marcos que ayuden a resolver las crisis de deuda". Remarcó que para enfrentar ese problema "el camino es el multilateralismo, pero es fundamental que brinde soluciones".



BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial prometió ayer apoyar el "crecimiento inclusivo y sostenible" de la Argentina, tras una reunión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo con el director de ese organismo multilateral, Axel van Trotsenburg.

El ministro también se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrera, y con la secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

Tras el encuentro, en la embajada argentina en Roma, Van Trotsenburg afirmó que tuvo una "interesante conversación con Martín Guzmán sobre deuda y los desafíos que enfrentan los países de ingresos medios en el contexto de la pandemia". "La alianza del Banco con Argentina se centra en promover un crecimiento inclusivo y sostenible para todos los argentinos", agregó.