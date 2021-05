Fernández cerró su gira por Europa con reuniones con Georgieva y Kerry Nacionales 15 de mayo de 2021 Redacción Por El Presidente concluyó la gira por Europa y destacó el apoyo que recibió la Argentina en su postura para la renegociación de la deuda contraída por el Gobierno anterior con el FMI.

FOTO NA DIALOGO PRODUCTIVO. Fernández con Georgieva en Roma.

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El presidente Alberto Fernández finalizó ayer su gira por Europa con reuniones de alto nivel con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ex secretario de Estado norteamericano John Kerry, y la comitiva nacional se mostró satisfecha por los resultados del viaje.

La primera actividad del día fue con Georgieva y Fernández dijo que la búlgara "es muy consciente de la situación que vive la Argentina" y remarcó que la renegociación de la deuda no le debe exigir "mayores esfuerzos al pueblo".

"Es una persona muy consciente de la situación que vive Argentina. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva.

El resto es un tema de negociación", manifestó el mandatario tras el encuentro que duró alrededor de una hora y media en el hotel donde se hospeda la comitiva argentina en la capital italiana. A la vez, el jefe de Estado añadió: "Creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas y extender los plazos".

"No podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino", expresó en diálogo con la prensa al salir de la reunión con Georgieva y en relación a la gira que lo llevó por Portugal, Francia, España e Italia dijo que "fue muy productiva".

"Le conté de mi charla con los líderes europeos y vamos a ver cómo seguimos. Le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los plazos", detalló Alberto Fernández, quien anticipó que la semana que viene mantendrá una conversación con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel: "Entonces ya el escenario europeo estará cubierto".

"La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero en los términos que hablo. Ahora se reúne Martín (Guzmán, el ministro de Economía) con los equipos, y lo mismo sentimos, fue una reunión muy constructiva", completó.

El mandatario le manifestó a Georgieva su preocupación específicamente sobre la revisión de los sobrecargos: "Le conté mi charla con los líderes europeos, y bueno, vamos a ver como seguimos. Le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los plazos. El Club de París está atado al tema del FMI, es un tema subsidiario".

"Soy optimista, el optimismo nunca lo pierdo, y además tengo la voluntad de hacerlo, y la firmeza de hacerlo en las condiciones en qué vivimos. Ella se ve muy comprensiva de lo que le pasa a la Argentina", agregó.

Al analizar su gira de una semana por el Viejo Continente, el jefe de Estado destacó los compromisos que obtuvo de parte de sus pares de Portugal, António Luís Santos da Costa; de España, Pedro Sánchez; de Francia, Emmanuel Macron; y de Italia, Mario Draghi; así como también del papa Francisco: "Que Europa nos esté apoyando con los sobrecargos, que el G20 aborde temas como los que propone el primer ministro italiano Mario Draghi, y que Emmanuel Macron atienda nuestras necesidades ante el Club de París, es muy importante".

Por su lado, la directora del FMI indicó al retirarse del encuentro: "Fue gratificante conocer al Presidente finalmente en persona; fue una reunión muy constructiva. Discutimos cómo podemos seguir trabajando de manera constructiva para comprometernos en avanzar hacia un programa". Se trató del primer encuentro presencial entre Fernández y Georgieva, quienes se habían reunido en numerosas ocasiones, pero siempre bajo el formato de videoconferencia.

De esta manera, el Presidente concretó la foto que esperaba como cierre de la gira por Europa, la cual extendió 24 horas para poder reunirse con la búlgara, y regresará a la Argentina este sábado.

Luego, por la tarde italiana, Fernández se reunió con el ex secretario de Estado de los Estados Unidos y enviado especial de ese país para el Clima. La reunión no estaba pautada en la agenda oficial, sino que se agregó en las últimas horas, lo mismo que sucedió con el encuentro con la directora ejecutiva del FMI.

Tras la cita con Kerry, la comitiva argentina partía a las 23:00 de Italia, las 18:00 de la Argentina, desde el aeropuerto Leonardo Da Vinci de Fiumicino, Roma, con destino a Buenos Aires.



CLUB DE PARIS

El grupo de acreedores de países con elevado Producto Bruto conocido como Club de París analiza retrasar un pago de deuda de US$ 2.400 millones de la Argentina que vence a fin de mes, si el país cumple ciertas condiciones, consignaron hoy medios internacionales.

De esta forma, se evitará potencialmente un incumplimiento perjudicial, según tres fuentes con conocimiento directo de las negociaciones citadas por la agencia Bloomberg. Consultado en Roma, el presidente Fernández dijo que el tema fue hablado con su par francés, Emmanuel Macron, pero dijo desconocer que exista una decisión del Club de París en ese sentido.