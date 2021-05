El cuarto capítulo del TN en Buenos Aires Deportes 14 de mayo de 2021 Redacción Por "Creemos que podemos seguir siendo competitivos”, expresó Juani Canela, uno de los protagonistas de la Clase 2.

FOTO PRENSA CANELA SEGUIR SUMANDO./ El rafaelino está quinto en el campeonato.

La Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT) dio a conocer el cronograma para la cuarta fecha del calendario de Turismo Nacional, la que se disputará este fin de semana en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. El esquema será el mismo que se utilizó desde la segunda fecha: el viernes solamente girará la Clase 2, mientras que la Clase 3 empezará su actividad el sábado.

Uno de los protagonistas importantes de la Clase 2 en las últimas carreras ha sido el rafaelino Juan Ignacio Canela, mientras que también forma parte de la categoría Agustín Bonomo, el piloto de Villa San José.

Con el Volkswagen Gol Trend alistado por el Giacone Competición, las expectativas de pelear adelante están latentes para Canela. El circuito 8 no es nuevo para Juani, quien ha corrido en el TN en 2017, con un Renault Clio. En aquella ocasión estuvo peleando en medio pelotón, terminando bien ubicado en la final, con buenas sensaciones.

“Estamos bien preparados para ir a Buenos Aires porque el trazado del circuito 8 me gusta, ya corrí una vez y terminamos dentro de los 12, así que estamos a pleno para mejorar eso esta vez. Estoy súper conforme con el auto y el equipo, y si bien hubo un cambio reglamentario, achicando la brida en un milímetro, no creo que tenga una gran influencia y creemos que podemos seguir siendo competitivos”, aseguró el rafaelino, confiado en mantenerse entre los mejores del TN.

Este es el detalle de los horarios:

Viernes 14: 12.00 a 12.30 grupo B 1° entrenamiento; 12.40 a 13.10 grupo A 1° entrenamiento; 14.20 a 14.50 B 2° entrenamiento; 15.00 a 15.30 A 2° entrenamiento; 16.40 a 16.50 A 1° Clasificación; 17.00 a 17.10 B 1° Clasificación; 17.20 a 17.30 C 1° Clasificación.

Sábado 15: 9.30 a 10.00 Clase 3 grupo B 1° entrenamiento; 10.10 a 10.40 Clase 3 A 1° entrenamiento; 11.00 a 11.10 Clase 2 A 2° Clasificación; 11.15 a 11.25 Clase 2 B 2° Clasificación; 11.30 a 11.40 Clase 2 C 2° Clasificación; 11.50 a 12.20 clase 3 B 2° entrenamiento; 12.25 a 12.55 Clase 3 A 2° entrenamiento; 14.30 Clase 2 1º serie – 6 vueltas; 15.00 Clase 2 2º serie – 6 vueltas; 16.00 a 16.10 Clase 3 A Clasificación; 16.20 a 16.30 Clase 3 B Clasificación; 16.40 a 16.50 Clase 3 C Clasificación.

Domingo 16: 9.30 Clase 3 1º serie – 6 vueltas; 10.00 Clase 3 2º serie – 6 vueltas; 10.30 Clase 3 3º serie – 6 vueltas; 12.25 Clase 2 Final 16 vueltas o 35 minutos; 13.30 Clase 3 Final 20 vueltas o 40 minutos.



CAMPEONATOS

Clase 2: 1) Emanuel Abdala con 97 puntos; 2) Miguel Ciaurro 70; 3) Sebastián Pérez 59; 4) Christian Bodratto Mionetto 50; 5) Juan Ignacio Canela 48; 6) Lucas Tedeschi 47; 7) Maximiliano Bestani 44; 8) Gerónimo Nuñez 44.

Clase 3: 1) Julián Santero 111 puntos; 2) Matías Muñoz Marchisi 91; 3) Leonel Pernía 78; 4) Facundo Chapur 74; 5) Carlos Merlo 69; 6) Leonel Larrauri 58; 7) José M. Urcera 51; 8) Jonatan Castellano 51.