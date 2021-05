Las Federaciones quieren respuestas a sus reclamos Deportes 14 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Los representantes del deporte federado de la provincia de Santa Fe realizarán una conferencia de prensa para expresar su descontento con las nuevas restricciones. Será este viernes desde las 10.30, en la sede de la Asociación Santafesina de Básquetbol, Bv. Pellegrini 3057 de la capital provincial.

«Una amplia mesa provincial integrada por dirigentes de todas las disciplinas deportivas venimos trabajando desde comienzos de esta pandemia en diferentes áreas para mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia, cuidando la salud y bienestar de nuestros deportistas. Hemos trabajado mucho para cuidar a nuestros socios estratégicos que son los clubes, quienes desde hace más de un año afrontan una situación límite sin poder cumplir con sus obligaciones deportivas, sociales y económicas», expresa en el comunicado de invitación a los medios.

Estarán presentes en la misma presidentes de federaciones y asociaciones deportivas de la provincia de Santa Fe.



NOTA AL GOBERNADOR

Cabe mencionar que en el inicio de la semana los representantes del deporte Federado informaron que que encuentran muy preocupados por la situación ya que «nos asesoramos con profesionales para cómo mejorar las condiciones de entrenamiento y de competencia, cuidando la salud y el bienestar de nuestros deportistas entrenadores, árbitros y dirigentes».

Destacaron que «el principal objetivo era ayudar a nuestras instituciones las cuales tienen como base los clubes, clubes que se mantienen a duras penas en muchos casos, y el único aporte económico que reciben es la cuota societaria de sus integrantes, por ende, si detiene la competencia, los socios dejan de pagar la cuota correspondiente con el inevitable deterioro económico de los mismos que en muchos casos han tenido que cerrar sus puertas a pesar del titánico esfuerzo de sus dirigentes».

Señalan que «los deportes Federados conforman uno de los segmentos de la sociedad que mejor ha hecho las cosas desde el inicio de la Pandemia. Podemos demostrar el muy bajo o nulo índice de contagio dentro de las instituciones y competencias mencionadas anteriormente, a tal punto que es menor al que ocurre en el ámbito educativo, como para mencionar alguno».

Continúan manifestando en la nota enviada a las autoridades provinciales que «expuesto no comprendemos porque se nos quita esa posibilidad de continuar con la actividad deportiva y competencias oficiales. “Mantener la competencia oficial es mantener la ilusión y la motivación de todo atleta” … ¿porque si no para que entrenamos? Si no entrenamos y no competimos, no necesitamos al entrenador/profesor, no necesitamos concurrir al club, dejamos de pagar la cuota social y con ello todo el deterioro económico y social que ello significa.

Agregando que «esta es la ecuación tan simple que destruye no solo a los clubes, asociaciones y federaciones, sino que también destruye a todas las familias que viven de esta noble actividad».

Finalmente, expresan que «le solicitamos una pronta reunión con usted señor Gobernador, para conocer el proyecto deportivo de la gestión. Nos preocupa la falta de información y no saber hacia dónde vamos. Un año y medio ha pasado de su asunción y no conocemos su visión del deporte, tan importante para poder planificar en forma conjunta y lograr esos objetivos deseados».

Las entidades que firmaron la nota son las siguientes: la Federación Santafesina de Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Voleibol, Automovilismo, Bochas, Patín, Pesca, Ligas de Fútbol de la provincia de Santa Fe, asociaciones de clubes de voleibol y asociaciones de básquetbol de Santa Fe.