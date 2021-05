Se viene la gran final de la Superliga Americana. Será este sábado, desde las 18, en el estadio Charrúa de Montevideo. Jaguares XV ya está en el tramo final de su preparación para enfrentar a Peñarol, el anfitrión. Este viernes se espera que el Head Coach argentino Nacho Fernández Lobbe confirme el equipo titular y los 23 citados, donde podría estar nuevamente el rafaelino Pedro Rubiolo.

Para comenzar a palpitar el duelo definitorio, el capitán Felipe Ezcurra habló en una conferencia virtual de la UAR. “Contra Peñarol va a ser un partido muy físico, la batalla va a pasar por el lado de los forwards. También basan su juego en el uso del pie. Parte del partido va a estar ahí”, señaló el medio scrum en cuanto a las claves.

Mientras que sobre el plantel del rival, Ezcurra señaló que “es raro que un equipo cambie todo para un partido especial. Generalmente te basás en tus fortalezas, en lo que mejor te sale. Es muy difícil hacer tanto laburo en una semana y cambiar para la final”. El sistema de juego siempre fue uno de los aspectos más importantes para Jaguares XV, en varios partidos lo pudo desarrollar y en otros no. Al respecto, Ezcurra dijo: “Cualquier equipo en cualquier deporte tiene la difícil tarea de mantener el nivel y la intensidad durante los 80 minutos. En muchos partidos lo hicimos muy bien y algunos que no logramos mantenerlo del todo”.

Y agregó: “Cuando hay instancias definitivas, también hay distintas razones que también imponen al juego. Sea, por ejemplo, pasar de ronda o no. Buscamos mantener la intensidad y que el equipo juegue bien durante todo el partido”.

Estar frente a una final para muchos jugadores de Jaguares XV será una experiencia nueva por eso el medio scrum habló de las ansiedades de los más jóvenes. “Hay muchos chicos acá que nunca jugaron finales y por eso nuestro rol pasa por transmitirles la tranquilidad de que hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, cada uno en el rol que le toque. No cambiar nuestra forma de juego porque sea una final”.