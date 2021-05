Vélez ganó y quedó segundo en su grupo Deportes 14 de mayo de 2021 Redacción Por COPA LIBERTADORES

FOTO NA FESTEJO. / Vélez fue más que el elenco ecuatoriano.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Vélez debió trabajar más de la cuenta para poder vencer a Liga de Quito por 3 a 1, en un partido disputado anoche en el estadio "José Amalfitani" por la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores.

El equipo velezano se puso en ventaja con un gol de Tiago Almada, a los 45 del primer tiempo, y luego aumentó a través de Lucas Janson, a los 24 del complemento, y Federico Mancuello, en tiempo adicional.

El conjunto ecuatoriano descontó mediante un tanto del uruguayo Matías Zunino, a los 33 de la segunda mitad.

Vélez pudo haberse puesto en ventaja antes, pero Almada estrelló un penal en el poste, cuando iban solo 6 del primer tiempo, mientras que el equipo ecuatoriano terminó con diez hombres por la expulsión de Ezequiel Piovi, a los 43 del complemento.

Con este resultado el líder del grupo sigue siendo Flamengo de Brasil con 10 puntos, después aparece Vélez con 6, Liga de Quito acumula 4 y cierra Unión La Calera de Chile con 2 unidades.



Vélez 3 - Liga de Quito 1



Estadio: José Amalfitani (Vélez). Árbitro: Víctor Carillo.



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Agustín Mulet (85m Mancuello), Pablo Galdames; Lucas Janson, Thiago Almada (66m Centurión), Agustín Bouzat (66m Brizuela) y Juan Martín Lucero (86m Tarragona). DT: Mauricio Pellegrino.



Liga de Quito: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Anderson Ordóñez, Christian Cruz (73m Ayala); Jordy Alcívar, Lucas Villarriel (69m Piovi), Adolfo Muñóz (56m Zunino); Johjan Julio (73m Martínez Borja), Billy Arce y Luis Amarilla. DT: Pablo Repetto.



Gol en el primer tiempo: 45m Almada (VS).

Goles en el segundo tiempo: 24m Janson (VS), 33m Zunino (LQ), 45m Mancuello (VS).

Incidencia en el primer tiempo: 6m Almada (VS) erró un penal.

Incidencia en el segundo tiempo: 43m expulsado Piovi (LQ).