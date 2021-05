Atlético, no lo supo ganar Deportes 14 de mayo de 2021 Por Martin Ferrero La Crema, que venía de perder con Ferro, se puso dos veces arriba en el marcador, jugó prácticamente todo el complemento con uno de más pero Tristán Suárez se lo terminó empatando 2 a 2. Portillo y Bieler los goles para el elenco albiceleste.

FOTO J. BARRERA DE CARA AL GOL. / Portillo ya recibió, ganó con su cuerpo y se va derecho a una definición tremenda. Fue el 1 a 0 parcial.

En un partido de trámite cambiante, Atlético de Rafaela y Tristán Suárez empataron 2 a 2 porque se repartieron aciertos y errores. La “Crema” fue un poco más en el arranque. Tuvo 15 minutos de furia, mientras el “Lechero”, que hace sus primeros pasos en la categoría, no hacía pie. Después, los de Ezeiza fueron emparejando y el encuentro se hizo luchado, algo desdibujado por momentos, trabado en el medio, y con un Sara que terminó siendo figura en el primer tiempo. En el complemento, y 35 minutos con un hombre de más, el conjunto albiceleste no tuvo demasiados argumentos como para quedarse con la victoria y quizás, analizando los 90, el empate fue el resultado más justo.

En los primeros minutos del encuentro Atlético se encontró con un rival que le cedió la pelota, le dio espacios y marcó mal. Lo aprovecho y así marco diferencias. Con la mínima en el tanteador.

Buena circulación, con toques de primera y gol de Portillo. Golazo. La pelota le llegó a Molina; el ‘Mago’ la banco, giró sobre la marca y tocó para Recalde que habilitó de gran manera a Ayrton. Éste ganó la posición con el cuerpo, se metió al área y definió de gran manera para colgarla en un ángulo.

La visita empezó a tener el control y creció con el juego del chiquito Nª 10, Miranda. Así generó unas tres situaciones claras. El ‘Melli’ Sara se lució y así evitó que un remate del propio Miranda, un disparo de Oyola, o el cabezazo de sobre pique del rafaelino Molina se convirtieran en goles.

Y a veces el fútbol es justo. Con un Atlético desaparecido en el partido, Tristán Suárez lo empató. A los 43 minutos, Muñóz, de cabeza, puso el 1 a 1.

En el inicio del complemento, Cristian Chimino fue tomado en el área rival y el árbitro Fabricio Llobet no dudó en cobrar el penal que luego el goleador, cuando no, Claudio Bieler, se encargó de transformar en gol. Otra vez el celeste arriba en el marcador. Y cuando todo parecía encaminarse para una victoria, con la expulsión del capitán Quiroga a los 15 minutos, y algunas aproximaciones, el “Lechero” volvió a igualar el marcador. ¿Quién? Miranda. La defensa de Atlético fue muy generosa y el atacante, que recibió sólo dentro del área, giró y tuvo su tiempo para acomodarla en el palo más lejano de Sara y poner nuevamente las cosas igualadas.

Resta más de lo que suma. El punto tiene un gusto a derrota para la Crema, que de local precisaba recomponerse tras la caída de la fecha pasada y ganar para meterse en puestos de clasificación al reducido. Queda mucho camino por recorrer, recién comienza el capítulo 10 de esta Primera Nacional, pero también es cierto que ya pasó una buena parte del torneo. Estos puntos, los que anoche no supo cómo ganárselos, son los que a la postre terminan siendo vitales para las aspiraciones grandes.



Formaciones y síntesis del partido:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Federico Recalde, Jorge Molina y Guillermo Funes (65m Alex Luna); Juan Cruz Esquivel (81m Germán Lesman) y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Tomás Baroni, Cristian González, Brian Calderara, Gonzalo Allasia, Gino Albertengo y Bautista Tomatis. DT: Walter Otta.



TRISTÁN SUÁREZ: Rodrigo Lugo; Mariano Bettini (79m 17-Brian Giménez), Nicolás Pantaleone, Gabriel Tomasini y Francisco Martínez; Ezequiel Melillo (79m Marcos Britez Ojeda), Franco Quiroga, Matías Muñóz, Braian Oyola (84m Bruno Duarte); Brian Miranda y Joaquín Molina (79m Alexis Domínguez). Suplentes: Cristian Correa, Nicolás Pantaleone, Nehuén Montoya, Saúl Nelle, Enzo Arreguín, Marcos Britez Ojeda y Gabriel Sanabria. DT: Aníbal Biggeri.



Goles en el primer tiempo: 3m Ayrton Portillo (AR) y 43m Matías Muñóz (TS).

Goles en el segundo tiempo: 10m de penal Claudio Bieler (AR) y 37m Brian Miranda (TS).

Incidencia: Expulsado 15m ST Franco Quiroga (TS), doble amarilla.

Amarillas: Claudio Bieler (AR); Franco Quiroga, Mariano Bettini y Gabriel Tomassini (TS).



Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Pablo Gualtieri y Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.