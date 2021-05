Diputados firmó dictamen del proyecto para postergar las PASO

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Sellado el acuerdo político entre el Gobierno y Juntos por el Cambio, los diputados reunidos en el marco de la comisión de Asuntos Constitucionales firmaron ayer por unanimidad el dictamen a favor del proyecto que reformula el calendario electoral y posterga las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) al 12 de septiembre, y las elecciones generales al 14 de noviembre. .

"El consenso, el diálogo ha sido fecundo y productivo, y luego de unas idas y venidas pudo concretarse en un proyecto que reviste un cariz de excepcionalidad en el marco de la pandemia en que nos encontramos", destacó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).

El diputado de la UCR Gustavo Menna valoró el acuerdo pero lamentó que el Gobierno no haya aceptado dar el debate para implementar este año la boleta única de papel, como tampoco la restitución del voto anticipado de argentinos en el exterior por correo.

"Podríamos haber ido por más y haber dado un paso fundamental para mejorar el sistema de votación", agregó.

El objetivo de la reprogramación del cronograma electoral es evitar los meses más fríos del año y dar más margen de tiempo para llegar a las PASO con la mayor cantidad de población vacunada posible.

A partir de un pedido de Juntos por el Cambio, el proyecto incorpora una "cláusula cerrojo" que garantiza que no habrá una nueva modificación al calendario electoral de este año.

La iniciativa también establece que el cambio de las fechas para las elecciones primarias y para las generales será "por única vez", así como la modificación de los plazos previstos para el registro de los candidatos y la oficialización de listas.

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau aclaró durante su intervención que el proyecto "no altera las reglas de juego" ya que "es un traspaso en bloque de un proceso electoral" al que "no se le cambia una coma".

"Si hay cambios en las reglas de juego, no habría habido acuerdo, independientemente de la razonabilidad de muchos de los planteos", sostuvo el radical kirchnerista, que agregó: "Hemos respondido con sensibilidad a un tema que genera mucha angustia".