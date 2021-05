Media sanción para crear una Comisión Bicameral para el Control de la Hidrovía Nacionales 14 de mayo de 2021 Redacción Por Establece que la comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados.

FOTO PRENSA SENADO PANTALLA GRANDE. La senadora Sacnun durante su participación en la sesión del Senado.

Por unanimidad, el Senado la Nación dio media sanción a la Creación de una Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso para el seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso de concesión y funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, del Sistema de Navegación Troncal.

El proyecto de ley, presentado por la senadora María de los Angeles Sacnun, propone que dicha comisión, esté integrada por SEIS (6) senadores y SEIS (6) diputados, designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara legislativa, y que pueda solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales e internacionales.

Tendrá la facultad de citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes, como así también a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía. También podrá requerir información vinculante a las Universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores.

“El artículo segundo de este proyecto establece el objeto de esta comisión y allí se han incorporado algunas sugerencias de parte de la oposición que interpretaban los fundamentos de este proyecto de ley de mi autoría donde planteaba la importancia estratégica de este sistema de navegación troncal, dijo Sacnun y agregó “La generación del equilibrio territorial, el repoblamiento de la Argentina, la revalorización de un concepto central y fundamental que es el arraigo para el interior profundo de la Argentina, son parte de los objetivos que debemos trazarnos como una de las grandes causas nacionales”.

“Este proyecto de ley tiene fundamentos políticos, históricos, culturales, sociológicos. Considero que una de las más grandes epopeyas militares junto con el cruce de Los Andes fue el combate de La Vuelta de Obligado. Que no se produjo en ese recodo del río sino también a lo largo de Tonelero, Quebracho, San Lorenzo y que significó una reivindicación soberana de la navegación de nuestro río y de la soberanía territorial, económica, política y con la sustentabilidad que podemos tener como Nación”, dijo Sacnun

“Los homenajes que se hicieron al canciller Héctor Timerman, Marita Colombo, Alcira Argumedo, Miguel Lifschitz, Duilio Brunelo, Mario Meoni, fueron todos hombres y mujeres de la política que han debatido grandes causas de la República Argentina, afirmó Sacnun. “Y esto es lo que quiero reivindicar con este proyecto de ley que tiende a que el Parlamento de la Nación no pierda la discusión en uno de los temas estratégicos que seguramente van a marcar los próximos 30 años en la Argentina”, finalizó.



NO DESTINAR FONDOS PARA

EL FMI Y EL CLUB DE PARÍS

Por otra parte, el Frente de Todos aprobó ayer en el Senado una declaración por la cual le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que los US$ 4.350 millones que la Argentina recibirá próximamente del FMI, se destinen a atender los efectos de la pandemia y no a pagar deuda externa, en medio de las negociaciones del Gobierno con ese organismo y con el Club de París.

El proyecto, presentado por el senador kirchnerista Oscar Parrilli, resultó aprobado con 37 votos a favor y 25 en contra, en el marco de una sesión con una extensa y variada agenda de temas y con un debate en el que el oficialismo negó estar "marcándole la cancha" al ministro de Economía, Martín Guzmán, mientras que la oposición apuntó a "la interna" del Gobierno.

Si bien la iniciativa no es vinculante respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo, constituye un mensaje para Guzmán -que es mencionado en la letra del proyecto- ante el futuro desembolso por parte del FMI en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG).

El organismo multilateral de crédito realizará una emisión de DEG para aumentar su propio capital, lo que implica que todos los países miembro reciban fondos frescos, y a la Argentina le corresponderán entre US$ 4.350 y 4.500 millones.

En su único artículo, la declaración del Frente de Todos le pide al ministro que ese dinero se use "para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de COVID 19".

En ese sentido, propone que esos dólares se destinen a "salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo, entre otros, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París".

El avance de este proyecto surgido de los senadores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner -ausente en la sesión por encontrarse a cargo del Ejecutivo- se da, además, en medio del ruido interno en la coalición de Gobierno por la política económica y especialmente por la actualización de tarifas.

Durante el debate, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, apuntó: "No somos quienes para decirles cómo tienen que defender a su gobierno, pero ojo que el fuego amigo a veces genera un daño irreparable".

Al respecto, el presidente de la principal bancada opositora recordó que "el Presidente se encuentra en una gira para negociar con el Club de París y se tiene que reunir con el FMI" y señaló: "Dicen que quieren acompañar pero no acompañan, le marcan la cancha a un ministro y juegan a la interna".

Su par del bloque oficialista, José Mayans, fue uno de los que rechazó esa interpretación, al señalar que con este proyecto están "solamente haciendo una exhortación, un pedido" al tiempo que agregó: "Queremos que ese dinero se destine al crecimiento económico y no queremos que la plata se vaya afuera para pagar el despilfarro que hizo la oposición".

En el mismo sentido, el bonaerense Jorge Taiana (Frente de Todos) descartó que exista una "interna" y afirmó que hay sectores que están presionando para que esos fondos que ingresarán a las arcas del Estado se destinen al pago de deuda.

"No nos confundamos, acá lo que está haciendo el Senado es responder a una campaña de los sectores vinculados al mundo financiero, que están tratando de doblarle el brazo al Gobierno, al ministro de Economía", sostuvo Taiana.

No obstante, la oposición machacó sobre el tema y también el riojano Julio Martínez (Juntos por el Cambio) sostuvo que con esta iniciativa, sus pares del oficialismo "le marcan la cancha al ministro cuando está de gira por las cuestiones económicas". Además, aludió a las diferencias internas en el Frente de Todos por la gestión de la economía y apuntó: "El lugar para tratar estos temas es la reunión de Gabinete".

En tanto, Parrilli, autor del proyecto señaló: "Nosotros hacemos esta exhortación, este pedido a nuestro Gobierno porque estamos absolutamente convencidos de que las políticas económicas que no consoliden el equilibrio social y tiendan a dar expectativas a los más jóvenes, no son una política ni sana, ni sustentable en el tiempo".

Conjuntamente con ese proyecto, el Senado aprobó y giró a Diputados otra iniciativa para instituir el 10 de septiembre de cada año como el "Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados", con la cual se realizó un homenaje al fallecido ex canciller Héctor Timerman. El proyecto propone otorgar al actual Salón Cedro del Palacio San Martín (la Cancillería Argentina), el nombre de "Salón Excanciller Héctor Marcos Timerman, en homenaje a su memoria y trayectoria".