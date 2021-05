23 años sin Frank Sinatra, la voz del siglo XX Información General 14 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET FRANK SINATRA. El músico que marcó una época.

El 14 de mayo de 1998, a los 82 años, moría Francis Albert “Frank” Sinatra en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, Estados Unidos, donde permanecía internado desde el 22 de abril cuando sufrió un nuevo ataque al corazón, el penúltimo antes de fallecer.

La voz del siglo XX se apagó al igual que se apagarían horas después todas las luces de Las Vegas, el gran escenario de sus shows. Por el contrario, en Manhattan, el Empire State se iluminó de azul como los ojos del músico. Sin lugar a dudas, la muerte de Frank fue un golpe para el país entero y así lo definió el gran escritor Gore Vidal luego de conocer la noticia: “Yo diría que la mitad de la población de Estados Unidos que tiene más de 40 años fue concebida mientras sus padres escuchaban discos de Sinatra”.

Frank fue un mito de la música, a la altura de los Beatles y Elvis Presley. Grabó más de 1.400 canciones, participó en 50 películas, obtuvo infinidad de premios, entre ellos, un Oscar, 12 Grammy y 31 discos de oro. Es más, el italoestadounidense solía declarar: "Podrías vivir 100 años y la última voz que escucharías sería la mía". Sin embargo, a su éxito también lo acompañó el misterio.

El músico nació en Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 12 de diciembre de 1915, en el seno de una familia humilde proveniente de Italia. No obstante, Frank siempre evitó hablar de ellos públicamente, sabía que si lo hacía podrían surgir problemas con la Justicia.

En tal sentido, tres de sus tíos pasaban seguido por prisión. Su madre, nacida en la provincia de Génova y comadrona de profesión, fue condenada por practicar abortos clandestinos. Su padre, nativo de Sicilia, era boxeador, bombero de día, cantinero de noche y revendedor de artículos robados en los ratos libres.

Por su parte, Sinatra, hijo único, pasó más tiempo en la calle que en las aulas, vendiendo periódicos y hasta con un incipiente prontuario juvenil, podría definírselo como un ratero.

Uno de los artículos más reconocidos sobre la vida de Frank fue el que escribió el periodista Gay Talese en 1965 para la revista Esquire. A pesar de que el reportero viajó exclusivamente desde Los Ángeles a Nueva York para entrevistar al músico, tan solo logró hablar con algunos de sus allegados. Es por ello que su icónica nota se llamó “Sinatra está resfriado”, debido al habitual pretexto que utilizaba el cantante para no dar reportajes.

Durante su vida, Frank tuvo algunos vínculos misteriosos con la mafia, acompañó a John F. Kennedy en su campaña presidencial, pero años más tarde dejó el partido demócrata para apoyar al republicano Ronald Reagan.

En cuanto a su vida amorosa, Sinatra le propuso matrimonio a otro símbolo de la época, Marilyn Monroe, un año antes de que la actriz se suicidara. Sin embargo, la actriz rechazó su oferta. Años más tarde, el músico tendría cuatro matrimonios: Nancy Barbato, con quien tuvo a sus tres hijos Nancy, Frank Jr y Tina; seguida por las actrices Ava Gardner y Mia Farrow, y, finalmente, Barbara Marx, quien lo acompañó en sus últimos años de vida.

Llegando los años 90, la voz del italoestadounidense comenzó definitivamente a apagarse, más precisamente cuando empezó a manifestar los primeros síntomas de Alzheimer. En febrero de 1995, el músico dio el que sería su último show, en una fiesta privada en un hotel y como cierre del torneo de golf que llevaba su nombre, el Frank Sinatra Desert Classic.

Un año después, en noviembre de 1996, una crisis cardíaca lo llevó de urgencia al Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. Las visitas al centro médico se repitieron a lo largo de 1997, hasta llegar a la última en abril de 1998.

Luego de tres semanas de internación y pese a que los médicos intentaron reanimarlo durante una hora y media, a las 22:50 h del jueves 14 de mayo, la voz del siglo XX se apagó. La causa oficial de su muerte fue clasificada como complicaciones de demencia, enfermedad del corazón más cáncer de riñón y vejiga. A pesar de que Frank Sinatra ya no está, su voz continúa viva en las miles de obras que dejó como legado a sus fans.