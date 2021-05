Presentan "El Suspiro" Sociales 14 de mayo de 2021 Redacción Por CAROLINA PELERITTI Y PETECO CARABAJAL

BUENOS AIRES 14, (Télam). - La cantante Carolina Peleritti presenta "El suspiro", canción que compuso y grabó junto a Peteco Carabajal, y que se trata del segundo adelanto de lo que será el EP "Aleteo", que se editará el 27 de mayo próximo y estará integrado por seis temas.

Acerca de esta nueva canción, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales, la intérprete dijo: "Es la inspiración por ese sentimiento que nos colma, el amor, suspirar por amor".

"El suspiro" fue producido por Peteco Carabajal, grabado con Peteco y Riendas Libres en el estudio de Panda Elliot y Coca Monte (quienes hicieron la mezcla) y masterizado por Eduardo Bergallo.

La canción cuenta con letra de Carolina y música de Peteco; acerca de su origen la cantante contó que "la letra salió así, de una vez, bajo ese sentimiento y con ganas de ponerle palabras a ese suspiro".

"Tiempo después me animé a mandarle esta letra a Peteco porque él siempre me comparte ideas suyas, letras, melodías, inspiraciones -agregó-. Me animé a mandarle esta letra y tanto le gustó que en seguida me la devolvió con una música. Para mí fue un regalo que Peteco le haya puesto música y así nació esta canción".

El lanzamiento de estas canciones es el resultado de un proceso de años en el que Carolina cultivó su vínculo con el canto -comenzó su carrera musical en 2009-, y durante el cual transitó escenarios de todo el país junto con los grandes que la alentaron a seguir ese camino: Jaime Torres primero y Peteco después.