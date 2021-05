Homenaje a Eduardo Grosso y Miguel Lifschitz Región 14 de mayo de 2021 Redacción Por CONCEJO

FOTO PRENSA CONCEJO// SESIÓN//Los ediles durante el encuentro de ayer por la mañana.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo anunciamos en la edición de ayer, el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo una sesión ordinaria.

Tras el izamiento de la Bandera, y con el pedido de Oscar Trinchieri, el edil hizo uso de la palabra para dar a conocer la triste noticia del fallecimiento de Eduardo Grosso, refiriéndose a sus virtudes profesionales y humanas, solicitan un homenaje para el profesional desaparecido, guardando un minuto de silencio.

Luciana Paredes pidió la palabra y además de adherir a lo expresado por Trinchieri, pidió que el homenaje también tenga como destinatario Miguel Lifschitz, exgobernador fallecido hace unos días.

Ambas mociones fueron aprobadas y se obró en consecuencia.

Como lo habíamos adelantado el Concejo aprobó un proyecto de Ordenanza para acompañar a las personas que desarrollen su primer emprendimiento en la ciudad.

La iniciativa había sido presentada por la concejal Luciana Paredes y luego de algunas modificaciones en su texto original fue acompañada por el Cuerpo Legislativo en pleno. De esta manera, no se estableció un límite de edad y los beneficios tributarios establecidos alcanzarán a quienes registren por primera vez un proyecto independiente.

A los fines de la aplicación de la nueva Ordenanza, se considera Emprendedores a las personas físicas o jurídicas que tenga como finalidad la producción, elaboración y/o comercialización de productos o de servicios, con un nivel inicial de producción de baja escala y gestión.

Específicamente, la norma dispone un tratamiento tributario diferencial por el término de doce meses a partir de su registro, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal extenderlo por seis meses más, si el proyecto presentado así lo justifica.



De las personas alcanzadas por los beneficios

-Quienes inicien su primer emprendimiento registrado en el Municipio local en cualquier rubro. Es condición indispensable para el acceso al programa que sea la primera actividad emprendida y registrada de las personas físicas que emprenden o que integran la persona jurídica emprendedora.

-Aquellas personas cuyos Ingresos Brutos en la actividad que emprendan no superen los montos fijados para la categoría D de Monotributo.

-En caso que el emprendimiento esté en marcha, que no hayan transcurrido más de doce meses desde el inicio de su actividad.



De los estímulos a la inserción de los emprendedores en el segmento formal de la economía:

-Exención del monto mensual a tributar por el Derecho de Registro de Inspección e Higiene fijado por la Ordenanza Nº 2462/2014.

-Exención de la Tasa General de Inmueble Urbano o Rural del lugar donde se desarrolle la actividad.

-Exención del pago de la habilitación municipal.

-Publicación y promoción gratuitas de su emprendimiento en la página web municipal destinada a tal fin o la herramienta digital que en el futuro se genere.

La Ordenanza aprobada también dispone que los beneficiarios del régimen especial deberán incorporarse a las diversas opciones de capacitación y asistencia técnica que determine o que proponga el área correspondiente del Municipio local.

Aprueban la creación de un programa que desaliente la compra y venta de productos obtenidos por hechos ilícitos

En la misma Sesión Ordinaria, el Concejo en pleno aprobó la puesta en marcha -por parte del Ejecutivo Municipal- de un programa de concientización y difusión para la prevención y desaliento de la compra y venta de productos en el mercado informal, específicamente aquellos obtenidos por hechos ilícitos.

Este programa deberá apelar a diferentes medios de comunicación y recursos, tales como charlas, conferencias, talleres, redes sociales, entre otros, con el fin de garantizar el alcance a todos los sectores de la población, incluyendo además la llegada masiva a los domicilios con información.

La campaña deberá promover la denuncia de estas actitudes ilícitas e incluir la nómina de organismos a los que recurrir para consultar o denunciar ante el ofrecimiento de productos presuntamente hurtados o robados.