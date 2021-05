Benefician a jóvenes contadores e integran a quienes trabajan en relación de dependencia Locales 14 de mayo de 2021 Redacción Por Los profesionales en Ciencias Económicas recién recibidos cuentan con numerosas facilidades tendientes a su inserción laboral. Asimismo, se ha ideado una opción que contempla la incorporación institucional de quienes desarrollan su profesión en relación de dependencia y no de manera liberal.

FOTO CPCE CONTADORES. La sede Santa Fe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

La Institución que nuclea a los profesionales en Ciencias Económicas realiza un trabajo sostenido y cotidiano por sus colegas, ofreciendo alternativas que pretenden adecuarse a las demandas y necesidades actuales. Para ello, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe han instrumentado el Plan Joven al que pueden acceder aquellos graduados que se inscriban en la matrícula por primera vez dentro de los 180 días de haber logrado el título universitario y fueren menores de 30 años al momento de solicitar la matriculación. El Consejo informó que se les reconoce una bonificación del 100% de la cuota del Derecho Anual de Ejercicio Profesional durante los primeros 12 meses y del 50% de la misma durante los 12 meses subsiguientes. Otra cuestión importante es que no pagan inscripción en su ingreso a la matrícula señalan desde el Consejo, que si bien tiene la sede central de la Cámara 1 en la capital provincial también cuenta con una Delegación en Rafaela, que funciona en calle Cervantes 54.

Por otro lado, con más detalle por el beneficio, añaden que durante el primer año se les bonifica la cuota del Departamento de Servicios Sociales en su totalidad y posteriormente la reducción en la cuantía en el segundo año que es del 75%, del 50% en el tercero y 25% en el cuarto año. La cobertura que disponen los jóvenes es la correspondiente al Plan Básico con todos sus beneficios y sin carencias. De optar por el Plan General sólo tendrán que abonar la diferencia entre los planes.

También, en la Caja de Seguridad Social durante los 3 primeros años de matriculación abonan el 30% del aporte pleno, los 3 siguientes el 60% y recién a partir del 7mo año abonan el 100% del aporte pleno, lo que da un tiempo prudencial para insertarse en la profesión y poder ir gradualmente enfrentando los costos habituales de dicho ejercicio.

Los beneficios que pretenden integrar al mercado laboral a quienes recién comienzan con la actividad profesional gozando de cobertura de salud y protección de la seguridad social, no solo requieren de la decisión institucional sino también del esfuerzo económico de toda la comunidad profesional.

Otra posibilidad que ofrece el Consejo Profesional se basa en un Registro en el que pueden inscribirse quienes ejerzan las competencias del título exclusivamente en relación de dependencia. Es importante destacar que si bien la adhesión es facultativa y no habilita el ejercicio independiente, contempla diversos beneficios para quienes decidan elegir esta opción. Al respecto, en esta condición se puede participar de los eventos programados por las Instituciones de la Profesión en sus diferentes orientaciones, de índole técnico, académico, social, artístico o deportivo. Además, pueden incorporarse al régimen del Departamento de Servicios Sociales en la categoría de afiliación facultativa, de conformidad a los requisitos exigidos por la Cámara -para lo cual la cuota tiene un valor diferencial-. En tanto no pueden afiliarse al régimen de la Caja de Seguridad Social.

Es de permanente interés de las autoridades que conducen los destinos de la Institución satisfacer los requerimientos que se le presentan a los profesionales en la actualidad, brindando beneficios y costos diferenciales que se adecuen a las diferentes etapas y ámbitos del desarrollo profesional.

Para finalizar, detallan que se trata de una buena oportunidad para destacar que quienes lo deseen pueden incorporarse a los diferentes espacios de trabajo en equipo que funciona en el ámbito del Consejo para continuar el arduo camino de fortalecer la profesión en ciencias económicas.