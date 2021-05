El Concejo aprobó dos proyectos vinculados a la situación sanitaria Locales 14 de mayo de 2021 Redacción Por Ayer por la mañana se realizó la sesión del Concejo en la que se aprobó un proyecto que pide más gestiones para garantizar la provisión de oxígeno al sistema de salud y otro para que se informe los alcances del convenio entre la Provincia y el sector de clínicas y sanatorios. También se aprobó la obra del Bajo Peretti. Volvió a la comisión la iniciativa para ampliar en 80 cargos la planta permanente.

FOTO PRENSA CONCEJO HOMENAJE. Los concejales durante el minuto de silencio en memoria del ex gobernador, Miguel Lifschitz.

En una sesión en la que el concejal del FPCyS (PDP), Lisandro Mársico, pidió inicialmente un minuto de silencio por el fallecimiento del ex gobernador Miguel Lifschitz, se aprobaron varios proyectos que habían recibido despacho de comisión, dos de ellos vinculados a emergencia sanitaria y sus consecuencias.

Una de las iniciativas aprobadas por unanimidad fue la minuta de comunicación presentada por Mársico, en la que se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas que corresponda estudien la posibilidad de gestionar, articular y llevar adelante ante los ministerios de Salud Provincial y Nacional, todas las acciones necesarias para garantizar la provisión en cantidad de oxígeno medicinal, para los efectores de salud pública de nuestra ciudad y la región.

Mársico, manifestó la necesidad de que el Estado garantice este insumo indispensable en el marco de la crisis sanitaria, a lo que se sumó en el mismo sentido el concejal del PJ, Juan Senn, quien recordó que hace alrededor de un mes atrás en una reunión llevada a cabo en el Salón Verde, se había informado el hospital estaba al límite de quedar sin oxígeno.

Asimismo, ayer en el recinto, se acompañó el proyecto de resolución presentado por el edil del FPCyS, respecto a conocer los términos en que se dio el convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y los sanatorios privados de nuestra ciudad. Cabe señalar, que esta es la segunda vez que se pide esta información a la Región Nº 2 de Salud.

En la sesión también fue aprobado el proyecto presentado por el Ejecutivo local referido al Bajo Peretti, donde se autoriza al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe y/o a las empresas que resulten adjudicatarias a la ejecución de la Obra de “Canalización Bajo Peretti”, que atraviesa el sector sur de la ciudad.

En tanto, el concejal Juan Senn defendió el proyecto de ordenanza que habilita las obras en Av. Italia, entre Av. Brasil y Av. Gabriel Maggi, destacando que “estas obras potencian el paseo comercial a cielo abierto de Avenida Italia”. Cabe mencionar que dicho proyecto fue modificado en su momento por un pedido que realizaron los comerciantes del sector.

“Esta Ordenanza cierra un largo proceso de debate sobre el tipo de obra que se va a realizar. Teniendo en cuenta que dicho sector se potencia cada vez más como Paseo comercial a cielo abierto, estas obras lo potencian como tal”, subrayó. Y continuó: “En poco tiempo vamos a ver el comienzo de las obras, y desde ya que va a cambiar la imagen que hoy tenemos de la Av. Iluminación LED, rampas, ensanchamiento de veredas, estacionamiento para motos y bicicleteros, es parte de lo que vamos a poder tener”.

La Ordenanza incluye como eje fundamental el ordenamiento vial, ya que también se intervendrán otras calles del barrio.

Además, los concejales aprobaron la extensión de la Ley Nº 26093 “Regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles”.



VOLVIÓ A COMISIÓN

En medio de diferentes posturas entre oficialismo y oposición, finalmente volvió a la comisión el proyecto impulsado por el Ejecutivo para incrementar en 80 cargos la planta permanente. Jorge Muriel, señaló que “como bloque estamos absolutamente convencidos con que es absolutamente necesario esto; a fin de año cuando se aprobó el presupuesto y no se aprobó la ampliación de cargos en planta, muy claro lo manifestó Cecilia Gallardo -secretaria de Auditoría, Transparencia y Evaluación-, la necesidad generar de algún modo justicia laboral con un sector que está contratado y necesita el pase a planta permanente. La Secretaria lo explicó muy bien cuando vino el miércoles acá al Concejo, hay gente que está subrogando un cargo y que ocupa dos categorías y hay que liberar esos cargos”.

“Cuando se habla de defensa al trabajo y escuchas en algunos reportajes a algunos concejales hablando de cómo cuidar el trabajo, este es un claro ejemplo de algo palpable”, afirmó el oficialista.

En tanto, Leonardo Viotti, sostuvo que “la decisión fue volverlo a comisión para seguir trabajando sobre ese pedido del Ejecutivo que tiene por objetivo sumar 80 cargos nuevos cargos a planta permanente. Hoy la planta permanente tiene 1.220 empleados, más 300 contratados; esta es una discusión que ya lleva tiempo, el año pasado nos habían solicitado lo mismo y nosotros lo que decimos es que queremos saber para que los quieren utilizar o a donde necesitan sumar gente y así iríamos habilitando lugares en base a eso”.

“Necesitamos recibir al sindicato que todavía no lo hemos recibido de manera formal para analizar otras variantes como por ejemplo puede ser generar concursos. Hoy hay empleados municipales que están ocupando administrativamente dos cargos, su cargo y tal vez otro que subrogan”, planteó el edil de Cambiemos.